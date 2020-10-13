Второй Международный муниципальный Форум стран БРИКС состоится в онлайн-формате

5-6 ноября 2020 года в Санкт-Петербурге пройдет второй Международный муниципальный форум стран БРИКС. Форум входит в календарь российского председательства в БРИКС в 2020 году и проходит при поддержке МИД России, Россотрудничества и Правительства Санкт-Петербурга.

Учитывая текущую эпидемиологическую ситуацию в России и в мире Организационный комитет по подготовке и проведению ММФ БРИКС принял решение проводить мероприятие в онлайн-формате.

"Проанализировав ситуацию с распространением пандемии в России и мире, вопрос открытия границ и восстановления международного авиасообщения, а также принимая во внимании позиции МИД России и Правительства Петербурга о целесообразности перехода в онлайн, было принято решение проводить форум в режиме видеоконференцсвязи. Мы не можем себе позволить рисковать здоровьем наших участников и гостей", - отмечает Председатель Оргкомитета Форума Михаил Черепанов.

По данным Оргкомитета для участия в ММФ БРИКС в этом году зарегистрировались более 2300 представителей стран БРИКС и других зарубежных государств.

Напомним, что ММФ БРИКС-2020 проходит в формате БРИКС Плюс и БРИКС атутрич. Поэтому в работе форума участвуют представители 64 стран мира. Соорганизаторами деловой программы выступают: Минстрой России, Минтранс, Минприроды, ЦИК РФ, Минкультуры, Минэкономразвития, Минспорт России, Федеральная таможенная служба, Налоговая, ФАС РФ, Ростуризм, Россотрудничество, Росмолодежь, ЦИК РФ, Деловая Россия и другие.