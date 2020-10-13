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Вышел впечатляющий трейлер четвертого сезона "Короны"

Новости
    13.10.2020, 18:33
Текст:   Юлия Авакова
Фото: youtube.com/ Netflix Фото: youtube.com/ Netflix
Фото: youtube.com/ Netflix

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер четвертого сезона сериала "Корона" (The Crown), повествующего о жизни королевы Елизаветы II и ее семьи.

Фото: kinopoisk.ru
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Новая глава посвящена концу семидесятых - начала восьмидесятых годов, чрезвычайно богатых на события как внутри монаршего дома, так и за его пределами. Гнетуще-удушливую атмосферу несбывшихся надежд прошлого десятилетия и зловещую обманчивость красивой сказки как нельзя лучше отражает представленный фрагмент, который на первый взгляд больше приличествует психологическому триллеру. А ведь в действительности все было ничуть не менее драматично. Внутреннее состояние сестры Елизаветы, принцессы Маргарет, становится все более нестабильным, она разводится с Энтони Армстронг-Джонсом и увлекается баронетом Родди Ллевеллином.

Одновременно с этим бурно развиваются отношения между наследником престола принцем Чарльзом и леди Дианой Спенсер, в которых вскоре после свадьбы обнажится полная эмоциональная и характерная несовместимость супругов, принесшая столько мук обоим и ставшая подоплекой трагедии уже в девяностых. Тем временем на политическом фронте громко заявляет о себе "железная леди" Маргарет Тэтчер, а на горизонте реет бесславный конец рабочего класса, обнищание страны и Фолклендская война.

Елизавету и ее мужа принца Филиппа в этом сезоне cнова сыграют Оливия Колман и Тобайас Мензис, принцессой Маргарет вновь станет Хелена Бонэм Картер. Джош О’Коннор и Эмма Коррин перевоплотятся в Чарльза и Диану, а образ Маргарет Тэтчер, судя по всему, очень убедительно воплотит Джиллиан Андерсон.

Премьера сезона состоится 15 ноября 2020 года, как уже было сказано, на Netflix.

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