Xiaomi выпустила большой 65-дюймовый телевизор. Он стоит меньше 30 тысяч рублей

Компания Xiaomi представила самый большой телевизор в серии Redmi Smart TV - он оснащен экраном с диагональю 65 дюймов и поддерживает разрешение 4K.

Ранее в этой линейке были презентованы модели Redmi Smart TV A32, A50 и A55.

Новый телевизор оснащен мощными динамиками, поддерживает технологию широкого динамического диапазона HDR, полутора гигабайтами оперативной памяти и 8 Гб постоянной.

Что касается стоимости, то для китайских покупателей она составит 2599 юаней, или около 29800 рублей.