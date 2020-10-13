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Xiaomi выпустила большой 65-дюймовый телевизор. Он стоит меньше 30 тысяч рублей

Текст:   Антон Благовещенский
13.10.2020,  
16:00
Фото: Xiaomi Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi

Компания Xiaomi представила самый большой телевизор в серии Redmi Smart TV - он оснащен экраном с диагональю 65 дюймов и поддерживает разрешение 4K.

Ранее в этой линейке были презентованы модели Redmi Smart TV A32, A50 и A55.

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Новый телевизор оснащен мощными динамиками, поддерживает технологию широкого динамического диапазона HDR, полутора гигабайтами оперативной памяти и 8 Гб постоянной.

Что касается стоимости, то для китайских покупателей она составит 2599 юаней, или около 29800 рублей.

Фото: Xiaomi
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