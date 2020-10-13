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13.10.2020 10:40
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 13 868 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 13 868 случаев COVID-19 в 85 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 28,1% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1. Москва 4618
  • 2. Санкт-Петербург 557
  • 3. Московская область 420
  • 4. Ростовская область 277
  • 5. Нижегородская область 274
  • 6. Воронежская область 211
  • 7. Свердловская область 208
  • 8. Архангельская область 198
  • 9. Ханты-Мансийский АО 197
  • 10. Красноярский край 184
  • 11. Кемеровская область 179
  • 12. Забайкальский край 176
  • 13. Иркутская область 171
  • 14. Алтайский край 170
  • 15. Ульяновская область 169
  • 16. Волгоградская область 165
  • 17. Томская область 165
  • 18. Ставропольский край 161
  • 19. Ямало-Ненецкий АО 158
  • 20. Саратовская область 155
  • 21. Оренбургская область 153
  • 22. Омская область 152
  • 23. Мурманская область 150
  • 24. Республика Крым 148
  • 25. Республика Коми 147
  • 26. Пензенская область 141
  • 27. Тюменская область 130
  • 28. Самарская область 128
  • 29. Республика Саха (Якутия) 122
  • 30. Новосибирская область 114
  • 31. Орловская область 110
  • 32. Удмуртская Республика 108
  • 33. Хабаровский край 108
  • 34. Пермский край 106
  • 35. Кировская область 101
  • 36. Тверская область 99
  • 37. Ленинградская область 99
  • 38. Краснодарский край 98
  • 39. Республика Бурятия 98
  • 40. Калужская область 94
  • 41. Приморский край 94
  • 42. Рязанская область 91
  • 43. Челябинская область 89
  • 44. Брянская область 86
  • 45. Курская область 86
  • 46. Ивановская область 85
  • 47. Республика Дагестан 85
  • 48. Республика Калмыкия 85
  • 49. Белгородская область 84
  • 50. Ярославская область 82
  • 51. Карачаево-Черкесская Республика 81
  • 52. Кабардино-Балкарская Республика 80
  • 53. Калининградская область 79
  • 54. Владимирская область 72
  • 55. Костромская область 71
  • 56. Вологодская область 69
  • 57. Республика Хакасия 66
  • 58. Астраханская область 65
  • 59. Республика Мордовия 65
  • 60. Сахалинская область 65
  • 61. Тамбовская область 64
  • 62. Курганская область 64
  • 63. Новгородская область 62
  • 64. Смоленская область 61
  • 65. Псковская область 61
  • 66. Тульская область 60
  • 67. Республика Башкортостан 58
  • 68. Липецкая область 56
  • 69. Республика Ингушетия 54
  • 70. Амурская область 54
  • 71. Магаданская область 48
  • 72. Республика Тыва 47
  • 73. Республика Адыгея 45
  • 74. Республика Алтай 43
  • 75. Камчатский край 40
  • 76. Республика Северная Осетия 39
  • 77. Республика Марий Эл 38
  • 78. Республика Карелия 37
  • 79. Чувашская Республика 35
  • 80. Республика Татарстан 34
  • 81. г. Севастополь 30
  • 82. Еврейская АО 29
  • 83. Чеченская Республика 5
  • 84. Ненецкий автономный округ 3
  • 85. Чукотский АО 2

Всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 1 326 178 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Чеченская Республика 0,2%
  • 2. Чувашская Республика, Республика Татарстан 0,4%
  • 3. Московская область, Челябинская область 0,5%
За последние сутки подтверждено 244 летальных случая:
  • Воронежская область 8
  • Ивановская область 3
  • Липецкая область 1
  • Московская область 9
  • Орловская область 2
  • Смоленская область 3
  • Тверская область 2
  • Тульская область 2
  • Москва 58
  • Архангельская область 2
  • Калининградская область 1
  • Ленинградская область 3
  • Мурманская область 3
  • Санкт-Петербург 34
  • Республика Крым 2
  • Краснодарский край 5
  • Астраханская область 2
  • Волгоградская область 4
  • Ростовская область 9
  • Севастополь 2
  • Республика Дагестан 6
  • Кабардино-Балкарская Республика 1
  • Ставропольский край 4
  • Республика Татарстан 6
  • Удмуртская Республика 4
  • Республика Чувашия 1
  • Пермский край 4
  • Кировская область 2
  • Нижегородская область 6
  • Оренбургская область 1
  • Пензенская область 1
  • Саратовская область 2
  • Ульяновская область 6
  • Курганская область 3
  • Свердловская область 6
  • Тюменская область 1
  • Ханты-Мансийский автономный округ 1
  • Алтайский край 4
  • Красноярский край 3
  • Иркутская область 2
  • Кемеровская область 3
  • Новосибирская область 5
  • Омская область 5
  • Республика Бурятия 7
  • Республика Саха (Якутия) 1
  • Приморский край 2
  • Магаданская область 1
  • Хабаровский край 1

За весь период по России умерло 22 966 человек.

За прошедшие сутки выписано 7550 выздоровевших:
  • Белгородская область 35
  • Брянская область 24
  • Владимирская область 20
  • Воронежская область 190
  • Ивановская область 54
  • Калужская область 87
  • Костромская область 96
  • Курская область 47
  • Липецкая область 86
  • Московская область 236
  • Орловская область 55
  • Рязанская область 25
  • Смоленская область 16
  • Тамбовская область 58
  • Тверская область 25
  • Тульская область 44
  • Ярославская область 93
  • Москва 1750
  • Республика Карелия 22
  • Республика Коми 75
  • Архангельская область 50
  • Вологодская область 54
  • Калининградская область 31
  • Ленинградская область 30
  • Мурманская область 105
  • Новгородская область 32
  • Псковская область 37
  • Санкт-Петербург 278
  • Республика Адыгея 29
  • Республика Калмыкия 63
  • Республика Крым 91
  • Краснодарский край 33
  • Астраханская область 28
  • Волгоградская область 109
  • Ростовская область 199
  • Севастополь 16
  • Республика Дагестан 78
  • Республика Ингушетия 15
  • Кабардино-Балкарская Республика 31
  • Карачаево-Черкесская Республика 21
  • Республика Северная Осетия - Алания 7
  • Чеченская Республика 4
  • Ставропольский край 124
  • Республика Башкортостан 2
  • Республика Марий Эл 5
  • Республика Мордовия 47
  • Республика Татарстан 40
  • Удмуртская Республика 141
  • Республика Чувашия 34
  • Пермский край 74
  • Кировская область 33
  • Нижегородская область 186
  • Оренбургская область 87
  • Пензенская область 35
  • Самарская область 140
  • Саратовская область 108
  • Ульяновская область 86
  • Курганская область 42
  • Свердловская область 156
  • Тюменская область 32
  • Ханты-Мансийский автономный округ 136
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 27
  • Челябинская область 71
  • Республика Алтай 70
  • Республика Тыва 36
  • Республика Хакасия 45
  • Алтайский край 240
  • Красноярский край 80
  • Иркутская область 240
  • Кемеровская область 131
  • Новосибирская область 95
  • Омская область 96
  • Томская область 21
  • Республика Бурятия 122
  • Республика Саха (Якутия) 53
  • Забайкальский край 94
  • Камчатский край 9
  • Приморский край 88
  • Амурская область 40
  • Магаданская область 24
  • Хабаровский край 48
  • Сахалинская область 26
  • Еврейская автономная область 5
  • Чукотский автономный округ 2

За весь период из стационаров России выписано выздоровевших - 1 031 785.

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