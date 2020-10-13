За сутки в России подтверждено 13 868 случаев COVID-19 в 85 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 28,1% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1. Москва 4618
- 2. Санкт-Петербург 557
- 3. Московская область 420
- 4. Ростовская область 277
- 5. Нижегородская область 274
- 6. Воронежская область 211
- 7. Свердловская область 208
- 8. Архангельская область 198
- 9. Ханты-Мансийский АО 197
- 10. Красноярский край 184
- 11. Кемеровская область 179
- 12. Забайкальский край 176
- 13. Иркутская область 171
- 14. Алтайский край 170
- 15. Ульяновская область 169
- 16. Волгоградская область 165
- 17. Томская область 165
- 18. Ставропольский край 161
- 19. Ямало-Ненецкий АО 158
- 20. Саратовская область 155
- 21. Оренбургская область 153
- 22. Омская область 152
- 23. Мурманская область 150
- 24. Республика Крым 148
- 25. Республика Коми 147
- 26. Пензенская область 141
- 27. Тюменская область 130
- 28. Самарская область 128
- 29. Республика Саха (Якутия) 122
- 30. Новосибирская область 114
- 31. Орловская область 110
- 32. Удмуртская Республика 108
- 33. Хабаровский край 108
- 34. Пермский край 106
- 35. Кировская область 101
- 36. Тверская область 99
- 37. Ленинградская область 99
- 38. Краснодарский край 98
- 39. Республика Бурятия 98
- 40. Калужская область 94
- 41. Приморский край 94
- 42. Рязанская область 91
- 43. Челябинская область 89
- 44. Брянская область 86
- 45. Курская область 86
- 46. Ивановская область 85
- 47. Республика Дагестан 85
- 48. Республика Калмыкия 85
- 49. Белгородская область 84
- 50. Ярославская область 82
- 51. Карачаево-Черкесская Республика 81
- 52. Кабардино-Балкарская Республика 80
- 53. Калининградская область 79
- 54. Владимирская область 72
- 55. Костромская область 71
- 56. Вологодская область 69
- 57. Республика Хакасия 66
- 58. Астраханская область 65
- 59. Республика Мордовия 65
- 60. Сахалинская область 65
- 61. Тамбовская область 64
- 62. Курганская область 64
- 63. Новгородская область 62
- 64. Смоленская область 61
- 65. Псковская область 61
- 66. Тульская область 60
- 67. Республика Башкортостан 58
- 68. Липецкая область 56
- 69. Республика Ингушетия 54
- 70. Амурская область 54
- 71. Магаданская область 48
- 72. Республика Тыва 47
- 73. Республика Адыгея 45
- 74. Республика Алтай 43
- 75. Камчатский край 40
- 76. Республика Северная Осетия 39
- 77. Республика Марий Эл 38
- 78. Республика Карелия 37
- 79. Чувашская Республика 35
- 80. Республика Татарстан 34
- 81. г. Севастополь 30
- 82. Еврейская АО 29
- 83. Чеченская Республика 5
- 84. Ненецкий автономный округ 3
- 85. Чукотский АО 2
Всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 1 326 178 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Чеченская Республика 0,2%
- 2. Чувашская Республика, Республика Татарстан 0,4%
- 3. Московская область, Челябинская область 0,5%
За последние сутки подтверждено 244 летальных случая:
- Воронежская область 8
- Ивановская область 3
- Липецкая область 1
- Московская область 9
- Орловская область 2
- Смоленская область 3
- Тверская область 2
- Тульская область 2
- Москва 58
- Архангельская область 2
- Калининградская область 1
- Ленинградская область 3
- Мурманская область 3
- Санкт-Петербург 34
- Республика Крым 2
- Краснодарский край 5
- Астраханская область 2
- Волгоградская область 4
- Ростовская область 9
- Севастополь 2
- Республика Дагестан 6
- Кабардино-Балкарская Республика 1
- Ставропольский край 4
- Республика Татарстан 6
- Удмуртская Республика 4
- Республика Чувашия 1
- Пермский край 4
- Кировская область 2
- Нижегородская область 6
- Оренбургская область 1
- Пензенская область 1
- Саратовская область 2
- Ульяновская область 6
- Курганская область 3
- Свердловская область 6
- Тюменская область 1
- Ханты-Мансийский автономный округ 1
- Алтайский край 4
- Красноярский край 3
- Иркутская область 2
- Кемеровская область 3
- Новосибирская область 5
- Омская область 5
- Республика Бурятия 7
- Республика Саха (Якутия) 1
- Приморский край 2
- Магаданская область 1
- Хабаровский край 1
За весь период по России умерло 22 966 человек.
За прошедшие сутки выписано 7550 выздоровевших:
- Белгородская область 35
- Брянская область 24
- Владимирская область 20
- Воронежская область 190
- Ивановская область 54
- Калужская область 87
- Костромская область 96
- Курская область 47
- Липецкая область 86
- Московская область 236
- Орловская область 55
- Рязанская область 25
- Смоленская область 16
- Тамбовская область 58
- Тверская область 25
- Тульская область 44
- Ярославская область 93
- Москва 1750
- Республика Карелия 22
- Республика Коми 75
- Архангельская область 50
- Вологодская область 54
- Калининградская область 31
- Ленинградская область 30
- Мурманская область 105
- Новгородская область 32
- Псковская область 37
- Санкт-Петербург 278
- Республика Адыгея 29
- Республика Калмыкия 63
- Республика Крым 91
- Краснодарский край 33
- Астраханская область 28
- Волгоградская область 109
- Ростовская область 199
- Севастополь 16
- Республика Дагестан 78
- Республика Ингушетия 15
- Кабардино-Балкарская Республика 31
- Карачаево-Черкесская Республика 21
- Республика Северная Осетия - Алания 7
- Чеченская Республика 4
- Ставропольский край 124
- Республика Башкортостан 2
- Республика Марий Эл 5
- Республика Мордовия 47
- Республика Татарстан 40
- Удмуртская Республика 141
- Республика Чувашия 34
- Пермский край 74
- Кировская область 33
- Нижегородская область 186
- Оренбургская область 87
- Пензенская область 35
- Самарская область 140
- Саратовская область 108
- Ульяновская область 86
- Курганская область 42
- Свердловская область 156
- Тюменская область 32
- Ханты-Мансийский автономный округ 136
- Ямало-Ненецкий автономный округ 27
- Челябинская область 71
- Республика Алтай 70
- Республика Тыва 36
- Республика Хакасия 45
- Алтайский край 240
- Красноярский край 80
- Иркутская область 240
- Кемеровская область 131
- Новосибирская область 95
- Омская область 96
- Томская область 21
- Республика Бурятия 122
- Республика Саха (Якутия) 53
- Забайкальский край 94
- Камчатский край 9
- Приморский край 88
- Амурская область 40
- Магаданская область 24
- Хабаровский край 48
- Сахалинская область 26
- Еврейская автономная область 5
- Чукотский автономный округ 2
За весь период из стационаров России выписано выздоровевших - 1 031 785.