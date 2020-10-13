За сутки в России подтверждено 13 868 случаев COVID-19 в 85 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 28,1% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1. Москва 4618

2. Санкт-Петербург 557

3. Московская область 420

4. Ростовская область 277

5. Нижегородская область 274

6. Воронежская область 211

7. Свердловская область 208

8. Архангельская область 198

9. Ханты-Мансийский АО 197

10. Красноярский край 184

11. Кемеровская область 179

12. Забайкальский край 176

13. Иркутская область 171

14. Алтайский край 170

15. Ульяновская область 169

16. Волгоградская область 165

17. Томская область 165

18. Ставропольский край 161

19. Ямало-Ненецкий АО 158

20. Саратовская область 155

21. Оренбургская область 153

22. Омская область 152

23. Мурманская область 150

24. Республика Крым 148

25. Республика Коми 147

26. Пензенская область 141

27. Тюменская область 130

28. Самарская область 128

29. Республика Саха (Якутия) 122

30. Новосибирская область 114

31. Орловская область 110

32. Удмуртская Республика 108

33. Хабаровский край 108

34. Пермский край 106

35. Кировская область 101

36. Тверская область 99

37. Ленинградская область 99

38. Краснодарский край 98

39. Республика Бурятия 98

40. Калужская область 94

41. Приморский край 94

42. Рязанская область 91

43. Челябинская область 89

44. Брянская область 86

45. Курская область 86

46. Ивановская область 85

47. Республика Дагестан 85

48. Республика Калмыкия 85

49. Белгородская область 84

50. Ярославская область 82

51. Карачаево-Черкесская Республика 81

52. Кабардино-Балкарская Республика 80

53. Калининградская область 79

54. Владимирская область 72

55. Костромская область 71

56. Вологодская область 69

57. Республика Хакасия 66

58. Астраханская область 65

59. Республика Мордовия 65

60. Сахалинская область 65

61. Тамбовская область 64

62. Курганская область 64

63. Новгородская область 62

64. Смоленская область 61

65. Псковская область 61

66. Тульская область 60

67. Республика Башкортостан 58

68. Липецкая область 56

69. Республика Ингушетия 54

70. Амурская область 54

71. Магаданская область 48

72. Республика Тыва 47

73. Республика Адыгея 45

74. Республика Алтай 43

75. Камчатский край 40

76. Республика Северная Осетия 39

77. Республика Марий Эл 38

78. Республика Карелия 37

79. Чувашская Республика 35

80. Республика Татарстан 34

81. г. Севастополь 30

82. Еврейская АО 29

83. Чеченская Республика 5

84. Ненецкий автономный округ 3

85. Чукотский АО 2 Всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 1 326 178 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чеченская Республика 0,2%

2. Чувашская Республика, Республика Татарстан 0,4%

3. Московская область, Челябинская область 0,5% За последние сутки подтверждено 244 летальных случая: Воронежская область 8

Ивановская область 3

Липецкая область 1

Московская область 9

Орловская область 2

Смоленская область 3

Тверская область 2

Тульская область 2

Москва 58

Архангельская область 2

Калининградская область 1

Ленинградская область 3

Мурманская область 3

Санкт-Петербург 34

Республика Крым 2

Краснодарский край 5

Астраханская область 2

Волгоградская область 4

Ростовская область 9

Севастополь 2

Республика Дагестан 6

Кабардино-Балкарская Республика 1

Ставропольский край 4

Республика Татарстан 6

Удмуртская Республика 4

Республика Чувашия 1

Пермский край 4

Кировская область 2

Нижегородская область 6

Оренбургская область 1

Пензенская область 1

Саратовская область 2

Ульяновская область 6

Курганская область 3

Свердловская область 6

Тюменская область 1

Ханты-Мансийский автономный округ 1

Алтайский край 4

Красноярский край 3

Иркутская область 2

Кемеровская область 3

Новосибирская область 5

Омская область 5

Республика Бурятия 7

Республика Саха (Якутия) 1

Приморский край 2

Магаданская область 1

Хабаровский край 1 За весь период по России умерло 22 966 человек. За прошедшие сутки выписано 7550 выздоровевших: Белгородская область 35

Брянская область 24

Владимирская область 20

Воронежская область 190

Ивановская область 54

Калужская область 87

Костромская область 96

Курская область 47

Липецкая область 86

Московская область 236

Орловская область 55

Рязанская область 25

Смоленская область 16

Тамбовская область 58

Тверская область 25

Тульская область 44

Ярославская область 93

Москва 1750

Республика Карелия 22

Республика Коми 75

Архангельская область 50

Вологодская область 54

Калининградская область 31

Ленинградская область 30

Мурманская область 105

Новгородская область 32

Псковская область 37

Санкт-Петербург 278

Республика Адыгея 29

Республика Калмыкия 63

Республика Крым 91

Краснодарский край 33

Астраханская область 28

Волгоградская область 109

Ростовская область 199

Севастополь 16

Республика Дагестан 78

Республика Ингушетия 15

Кабардино-Балкарская Республика 31

Карачаево-Черкесская Республика 21

Республика Северная Осетия - Алания 7

Чеченская Республика 4

Ставропольский край 124

Республика Башкортостан 2

Республика Марий Эл 5

Республика Мордовия 47

Республика Татарстан 40

Удмуртская Республика 141

Республика Чувашия 34

Пермский край 74

Кировская область 33

Нижегородская область 186

Оренбургская область 87

Пензенская область 35

Самарская область 140

Саратовская область 108

Ульяновская область 86

Курганская область 42

Свердловская область 156

Тюменская область 32

Ханты-Мансийский автономный округ 136

Ямало-Ненецкий автономный округ 27

Челябинская область 71

Республика Алтай 70

Республика Тыва 36

Республика Хакасия 45

Алтайский край 240

Красноярский край 80

Иркутская область 240

Кемеровская область 131

Новосибирская область 95

Омская область 96

Томская область 21

Республика Бурятия 122

Республика Саха (Якутия) 53

Забайкальский край 94

Камчатский край 9

Приморский край 88

Амурская область 40

Магаданская область 24

Хабаровский край 48

Сахалинская область 26

Еврейская автономная область 5

Чукотский автономный округ 2 За весь период из стационаров России выписано выздоровевших - 1 031 785.