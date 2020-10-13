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13.10.2020 18:50
Рубрика: Культура

Небесный глобус

Завершена реставрация Астрономических часов
Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 231(8285)
Астрономические часы эпохи Ренессанса вернулись в экспозицию Эрмитажа после реставрации. Специалисты считают, что этот уникальный прибор ценен не только тончайшей работой немецких мастеров, но и культурологическим значением - он отражает представления своего времени об устройстве Вселенной.
Механизм уникальных часов теперь демонстрируется отдельно, и можно оценить тончайшую ручную работу. Фото: Сергей Николаев Механизм уникальных часов теперь демонстрируется отдельно, и можно оценить тончайшую ручную работу. Фото: Сергей Николаев
Механизм уникальных часов теперь демонстрируется отдельно, и можно оценить тончайшую ручную работу. Фото: Сергей Николаев

В мире существует всего шесть подобных экземпляров астрономических часов, причем два из них - неполные. Часы из Эрмитажа, скорее всего, попали в Россию как дипломатический дар Ивану Грозному от императора Священной Римской империи Рудольфа II и хранились в Кремле. В Петербург их перевез Петр Первый - не только как красивую безделушку, но и как научный прибор: положение звезд на глобусе астрономически верно, а математическая модель построена с опорой на открытия Коперника, Галилея и Джордано Бруно.

Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости
Музеям Московского Кремля передан в дар архив Фаберже

- Наш экземпляр очень хорошо сохранился, - рассказал корреспонденту "РГ" хранитель фонда научных приборов и инструментов Государственного Эрмитажа Григорий Ястребинский, - но и он не избежал некоторых потерь. В частности, были утрачены четыре булавочных гнома на солнечных часах, другие элементы декора, а вместо деревянной подставки, по выражению реставраторов, использовалась просто "крашеная колода". Но самое важное - отсутствовали механизм переключения календаря и фигурки небесных тел - Солнца и Луны, - которые по специальным обручам перемещаются по небесному своду и имеют функциональное значение.

Астрономические часы состоят, по сути, из двух приборов - звездного и небесного глобусов. Верхний позволяет определять фазы Луны, время восхода и захода светил, а маленький циферблат в районе Полярной звезды указывает текущее время в часах и минутах. По нему устанавливается положение нижнего глобуса, демонстрирующего положение Земли в пространстве в текущий момент времени. А в основании находятся магнитный компас и четверо солнечных часов, которые служат для установки и поверки часового механизма.

- В ходе реставрации он был извлечен из корпуса, - продолжает Ястребинский. - Некоторые повреждения пришлось исправить, но в целом реставраторам удалось поставить часы на ход за довольно короткое время.

Сегодня прибор восстановлен полностью и внешне, и внутренне, но Астрономические часы больше не заводят. "Родные" пружины, рассчитанные на неделю работы, за четыре с половиной века все-таки сильно устали. Шнуры из кетгута - в наше время его используют хирурги при операциях как шовный материал, - которые обеспечивали бой часов, пришлось полностью заменить. Однако остановлены часы не только в целях дальнейшего сохранения: теперь механизм демонстрируется отдельно, и зритель может оценить тончайшую ручную работу Георга Ролля и Иоганна Рейнгольда из Аусбурга. А ход Астрономических часов не так впечатляет внешне, как те же Часы-Павлин, ведь Луна и Солнце перемещаются по небесному глобусу в реальном времени.

После возобновления работы  своих экспозиций Государственный Эрмитаж принимает  по четыре тысячи человек в день

Возможно, увидеть это вскоре можно будет на специальном экране в режиме ускоренной съемки. А сами часы пока выставлены в Пикетном зале Зимнего дворца. Здесь они пробудут до 17 января 2021 года, а потом вернутся в постоянную экспозицию Эрмитажа "Русская культура первой половины XVII века", которая сейчас обновляется.

Тем временем

Государственный Эрмитаж после возобновления работы экспозиций, которая останавливалась из-за пандемии, принимает по четыре тысячи человек в день. "Хотя, как правило, в этот период число гостей составляло у нас десять тысяч человек в сутки", - рассказал журналистам Михаил Пиотровский. Музей возобновил прием посетителей в июле, после почти четырехмесячного перерыва.

Культура Арт Музеи и памятники

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