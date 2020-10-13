Зе Луиш: Очень рад оказаться в "Локомотиве"

"Приветствую болельщиков "Локомотива". Я очень рад оказаться здесь, в "Локо". С нетерпением жду встречи. Скоро увидимся", - заявил африканец после прилета.

Контракт Зе Луиша с клубом рассчитан на три года. Ранее игрок в РПЛ выступал за другой столичный клуб - "Спартак".

В составе "красно-белых" он становился чемпионом России.