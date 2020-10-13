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13.10.2020 10:50
Рубрика: Спорт

Зе Луиш: Очень рад оказаться в "Локомотиве"

Текст: Максим Домчев
Подписавший контракт с "Локомотивом" экс-форвард "Порту" и московского "Спартака" Зе Луиш прибыл в Россию. Футболист тепло поприветствовал болельщиков нового клуба в видеообращении, которое было опубликовано в Twitter клуба.
Фото: EPA-EFE/JOSE COELHO Фото: EPA-EFE/JOSE COELHO
Фото: EPA-EFE/JOSE COELHO
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"Приветствую болельщиков "Локомотива". Я очень рад оказаться здесь, в "Локо". С нетерпением жду встречи. Скоро увидимся", - заявил африканец после прилета.

Контракт Зе Луиша с клубом рассчитан на три года. Ранее игрок в РПЛ выступал за другой столичный клуб - "Спартак".

В составе "красно-белых" он становился чемпионом России.

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