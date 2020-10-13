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13.10.2020 11:42
Рубрика: В мире

Зеленский призвал украинцев ответить на "пять главных вопросов"

Текст: Алексей Чуриков

Президент Украины Владимир Зеленский в преддверии намеченных на 25 октября местных выборов обратился с обращением к населению страны. Из его выступления, которое транслировали местные телеканалы, следует, что в день выборов на избирательных участках гражданам предложат пройти опрос по пяти "ключевым для Украины" вопросам.

Фото: SERGEY DOLZHENKO / POOL / AFP
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"На избирательном участке 25 октября я задам тебе пять важных вопросов о том, что мы обсуждаем на улице, на кухне, о чем спорим с друзьями, родителями или таксистами, о том, о чем раньше нас никогда не спрашивали. Пять важных вопросов, чтобы узнать твое мнение. Не политиков с высоких кабинетов, не "независимых" экспертов с телешоу, не агентов других стран. Едва ли не впервые мы спросим, а что думаешь ты? Почему твое мнение важно? Потому что будет так, как решишь ты. Потому что Украина - это ты", - обратился на "ты" к гражданам своей страны Владимир Зеленский. При этом, украинский президент не упомянул, что из голосования в конце октября будут исключены украинцы, проживающие на неподконтрольных Киеву Луганской и Донецкой областях - выборы там не состоятся.

В обращении Зеленский также не стал вдаваться в детали того, что именно власть намерена спросить у населения. Напомним лишь, что ранее украинские СМИ писали о том, что в эти вопросы могли попасть темы "придания особого статуса Донбассу", или "вступления Украины в НАТО. По информации сайта Strana.ua, офис президента в ближайшее время начнет распространять "микроролики", микро-обращения Зеленского по каждому из пяти вопросов.

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