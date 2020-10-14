Александр Вучич: Сербия никогда не введет санкции против России

"Сербия не вводила и никогда не введет санкции против Российской Федерации… Несмотря на то, что мы были под давлением и, наверное, будем под давлением, и мы находимся на европейском пути, но мы сохраним свою позицию и не будем портить отношения с Россией", - подчеркнул сербский лидер, добавив: "Я, в принципе, не думаю, что санкции - это наилучшая политика".

Он также отметил, что Сербия продолжит свою независимую и самостоятельную политику, развивать далее дружественные, братские отношения с Россией, укреплять двустороннее сотрудничество. "Когда недавно еврокомиссар, ответственный за расширение ЕС, был в Белграде, я, стоя рядом с ним на пресс-конференции, открыто сказал, что горжусь нашими дружественными отношениями с Россией, несмотря на то, что критика на этот счет содержалась в докладе Еврокомиссии о Сербии, - сообщил Александр Вучич. - Я это действительно не скрываю. Как в России я говорю, что Сербия находится на европейском пути, так и представителям ЕС я говорю, что Сербия будет продолжать далее развивать партнерство с Россией. И я этим горжусь".

Отдельно глава Сербии остановился на том, что его страна будет защищать свою территорию, не вступая ни в какие военные структуры. "Сербия никогда не пойдет в НАТО или какую-то другую военную структуру, - констатировал он. - Она будет самостоятельным, независимым, свободным государством, которое придерживается политики военного нейтралитета… Уже восемь лет - я бы хотел сказать это всей российской общественности - я слушаю разговоры о том, что Вучич хотел бы втянуть Сербию в НАТО, что это предатель, который только старается улучить какой-то момент, чтобы это сделать. Все большие друзья России оказались в НАТО, кроме предателя Вучича".

Александр Вучич выразил надежду на то, что глава МИД России Сергей Лавров в скором времени посетит Сербию с визитом. "Надеемся также, что вскоре нашу страну посетит министр иностранных дел России Сергей Лавров, который откроет здесь Вечный огонь, который станет важным символом нашей совместной Победы", - заявил политик. При этом сербский лидер сообщил, что в Белграде надеются и на то, что президент России Владимир Путин сможет присутствовать "на торжественном мероприятии в честь открытия" храма Святого Саввы. "Это может быть в любом формате, даже в формате видеоконференции мы были бы рады оказать ему гостеприимство", - указал он.