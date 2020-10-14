Александр Вучич: Сербия никогда не введет санкции против России

Новости

В Минздраве назвали сроки ввода в гражданский оборот второй вакцины от ковид 20:55
Мурашко: Предельную цену на "Фавипиравир" зарегистрируют после согласования с ФАС 20:40
На месте киноцентра "Соловей" в Москве построят четыре башни 20:40
Стал известен стартовый состав сборной России на матч с венграми 20:34
Ростуризм: Во втором этапе программы кешбэка участвуют 1,5 млн предложений 20:27
Следователи задержали тещу убитого в Петербурге рэпера Картрайта 20:06
В Минтруда пообещали решить спорную ситуацию с автознаком "Инвалид" 19:59
Театр Ермоловой из-за коронавируса закрылся до 29 октября 19:57
Москалькова прокомментировала членство РФ в Совете по правам человека ООН 19:55
Росстат назвал самый подорожавший за неделю продукт 19:12
МИД Беларуси вручил ноту послу Украины 19:03
Граждане с инвалидностью смогут самостоятельно выбирать ТСР 19:00
Новак пригласил партнеров по БРИКС в нефтегазовые проекты в Арктике 18:51
Власти Берлина "пригрозили" пальцем нарушителям масочного режима 18:44
Хуснуллин: Продление льготной ипотеки снизит среднюю ставку до 7,5% 18:38
Пенсии по инвалидности будут назначаться автоматически 18:37
Проактивное установление инвалидности станет постоянным 18:20
Раскрыта тайна галактики, на 99,99 процентов состоящей из темной материи 18:18
Театр Ермоловой закрылся на карантин из-за коронавируса 18:13
Минэнергетики Болгарии: София не будет делать реверансы перед США из-за “Турецкого потока” 17:44
ЦИК готовит предложения по "разведению" выборов с учебным процессом 17:28
Появилась новая дата проката фильма Алексея Учителя "Цой" 17:15
Столичных водителей проверят на правильность проезда ж/д переездов 17:13
Памфилова: Онлайн-голосование на выборах в Госдуму вряд ли будет повсеместным 17:13
В Минске предложили учредить орден "Семья Беларуси" 17:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Высоки ли риски заражения коронавирусом в самолете
Высоки ли риски заражения коронавирусом в самолете
Программа льготной ипотеки будет продлена до июля 2021 года
Программа льготной ипотеки будет продлена до июля 2021 года
15 октября на видеоконференции в "РГ" обсудят продление "дачной амнистии"
15 октября на видеоконференции в "РГ" обсудят продление "дачной амнистии"
14.10.2020 19:22
Рубрика: В мире

Александр Вучич: Сербия никогда не введет санкции против России

Текст: Александр Борисов (Белград)
Сербия никогда не будет вводить санкции против Российской Федерации. Этого не произойдет даже в случае давления на Белград. Об этом в среду, 14 октября, в открытом интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману рассказал сербский президент Александр Вучич.
Президент Сербии Александр Вучич. Фото: Михаил Климентьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС Президент Сербии Александр Вучич. Фото: Михаил Климентьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
Президент Сербии Александр Вучич. Фото: Михаил Климентьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

"Сербия не вводила и никогда не введет санкции против Российской Федерации… Несмотря на то, что мы были под давлением и, наверное, будем под давлением, и мы находимся на европейском пути, но мы сохраним свою позицию и не будем портить отношения с Россией", - подчеркнул сербский лидер, добавив: "Я, в принципе, не думаю, что санкции - это наилучшая политика".

Вучич: Сербия ведет переговоры о закупке российской вакцины от коронавируса

Он также отметил, что Сербия продолжит свою независимую и самостоятельную политику, развивать далее дружественные, братские отношения с Россией, укреплять двустороннее сотрудничество. "Когда недавно еврокомиссар, ответственный за расширение ЕС, был в Белграде, я, стоя рядом с ним на пресс-конференции, открыто сказал, что горжусь нашими дружественными отношениями с Россией, несмотря на то, что критика на этот счет содержалась в докладе Еврокомиссии о Сербии, - сообщил Александр Вучич. - Я это действительно не скрываю. Как в России я говорю, что Сербия находится на европейском пути, так и представителям ЕС я говорю, что Сербия будет продолжать далее развивать партнерство с Россией. И я этим горжусь".

Фото: iStock
Россия возобновит полеты на Кубу, в Сербию и Японию

Отдельно глава Сербии остановился на том, что его страна будет защищать свою территорию, не вступая ни в какие военные структуры. "Сербия никогда не пойдет в НАТО или какую-то другую военную структуру, - констатировал он. - Она будет самостоятельным, независимым, свободным государством, которое придерживается политики военного нейтралитета… Уже восемь лет - я бы хотел сказать это всей российской общественности - я слушаю разговоры о том, что Вучич хотел бы втянуть Сербию в НАТО, что это предатель, который только старается улучить какой-то момент, чтобы это сделать. Все большие друзья России оказались в НАТО, кроме предателя Вучича".

Александр Вучич выразил надежду на то, что глава МИД России Сергей Лавров в скором времени посетит Сербию с визитом. "Надеемся также, что вскоре нашу страну посетит министр иностранных дел России Сергей Лавров, который откроет здесь Вечный огонь, который станет важным символом нашей совместной Победы", - заявил политик. При этом сербский лидер сообщил, что в Белграде надеются и на то, что президент России Владимир Путин сможет присутствовать "на торжественном мероприятии в честь открытия" храма Святого Саввы. "Это может быть в любом формате, даже в формате видеоконференции мы были бы рады оказать ему гостеприимство", - указал он.

В мире Европа Сербия Санкции и антисанкции

Главное сегодня

Путин внес в Госдуму пакет проектов, закрепляющих верховенство Конституции
В Кремле дали оценку отношениям с Западом
Ростуризм: Во втором этапе программы кешбэка участвуют 1,5 млн предложений
В Госдуме оценили заявления США о якобы готовности заморозить ядерные арсеналы
Президент Киргизии уйдет в отставку после парламентских выборов
В США дали сигнал о желании скорой ядерной сделки с Россией
Как школы в разных странах встречают вторую волну коронавируса