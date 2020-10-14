Аргентина с трудом обыграла Боливию в отборе ЧМ-2022

Сборная Аргентины на выезде переиграла Боливию в отборочном матче ЧМ-2022 в Южной Америке. Уругвай довольно неожиданно уступил Эквадору. Матчи в Боливии всегда непросто складываются для гостей. А все из-за высоты, на которой расположена арена в Ла-Пасе - почти 3,6 километра над уровнем моря.

Сборная Боливии смогла открыть счет на 24-й минуте после удара Марсело Морено. Но незадолго до перерыва Лаутаро Мартинес сумел восстановить равновесие. Аргентинцы добились победы благодаря году Хоакина Корреа на 79-й минуте игры. Благодаря этой победе в активе сборной Аргентины стало шесть очков после двух матчей.

В других матчах Уругвай, несмотря на дубль Луиса Суареса, уступил Эквадору 2:4. Колумбия и Чили так и не выявили сильнейшего - 2:2, а Парагвай со счетом 1:0 обыграл Венесуэлу.