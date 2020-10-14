Овен

Четкое видение ситуации позволит сделать для себя интересные выводы и придумать, как распорядиться опытом.

Телец

Если у вас появится неудовлетворенность своей работой, не стоит принимать скоропалительных решений.

Близнецы

Вы будете недовольны собой, поскольку на поверку ваши решения окажутся ошибочными и далекими от реальности.

Рак

Ваши желания будут совпадать с возможностями, но в погоне за ощущениями вас будет привлекать недостижимое.

Лев

У вас появится желание преуспеть в тех делах, которые принесут вам большую прибыль.

Дева

Вам придется столкнуться с ситуациями, из которых будет довольно сложно выйти.

Весы

Чем больше вы будете задумываться о смысле жизни, тем меньше ответов на вопросы получите.

Скорпион

Вы будете верить в то, что в другое время вряд ли могло бы вселить в вас радужные надежды.

Стрелец

Вы легко добьетесь желаемого, все козыри будут у вас на руках. Идите к цели коротким путем.

Козерог

Новые начинания будут удачными, если они будут одухотворены действительно интересными и перспективными идеями.

Водолей

Переговоры будут лучшим способом разрешения любых разногласий, появившихся в партнерских взаимоотношениях.

Рыбы

Пора обсудить темы, на которые окружающие не хотят говорить. Вы вскроете проблемы, о которых раньше не догадывались.