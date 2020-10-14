Овен
Четкое видение ситуации позволит сделать для себя интересные выводы и придумать, как распорядиться опытом.
Телец
Если у вас появится неудовлетворенность своей работой, не стоит принимать скоропалительных решений.
Близнецы
Вы будете недовольны собой, поскольку на поверку ваши решения окажутся ошибочными и далекими от реальности.
Рак
Ваши желания будут совпадать с возможностями, но в погоне за ощущениями вас будет привлекать недостижимое.
Лев
У вас появится желание преуспеть в тех делах, которые принесут вам большую прибыль.
Дева
Вам придется столкнуться с ситуациями, из которых будет довольно сложно выйти.
Весы
Чем больше вы будете задумываться о смысле жизни, тем меньше ответов на вопросы получите.
Скорпион
Вы будете верить в то, что в другое время вряд ли могло бы вселить в вас радужные надежды.
Стрелец
Вы легко добьетесь желаемого, все козыри будут у вас на руках. Идите к цели коротким путем.
Козерог
Новые начинания будут удачными, если они будут одухотворены действительно интересными и перспективными идеями.
Водолей
Переговоры будут лучшим способом разрешения любых разногласий, появившихся в партнерских взаимоотношениях.
Рыбы
Пора обсудить темы, на которые окружающие не хотят говорить. Вы вскроете проблемы, о которых раньше не догадывались.