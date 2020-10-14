АТОР: Летний турсезон в России прошел успешно

Летний туристический сезон 2020 года прошел относительно успешно, снижение турпотока к показателям прошлого года составило только 30%, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

"Сезон оказался в целом лучше, чем мы прогнозировали. На массовых направлениях в общей сложности регионы недосчитались примерно 30% традиционного туристического потока. Но если учесть, что сезон начался с 1 июля, и хотя он захватил осень, все же осенью купаться на море не очень комфортно, минус 30%, по оценке наших экспертов, это успех", - сказала Ломидзе.

Изначально планировалось, что турпоток в этом году составит только треть от уровня прошлого года, то есть снижение будет 60-70%, пояснила она.

По предварительным итогам, Краснодарский край принял с начала года около 9 млн россиян, Крым - около 5 млн туристов, отметила Ломидзе.

Турпоток в Бурятию, на Алтай вырос на 5-10% по сравнению с показателями прошлым годом благодаря чартерам, добавила она.