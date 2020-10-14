Байден: Исход президентских выборов в США зависит от Флориды

От голосования в американском штате Флорида будет зависеть, кто победит на президентских выборах в США. Об этом заявил один из кандидатов Джо Байден.

"Вы избрали меня и Барака Обаму в 2008 и 2012 годах, в 2020 году я прошу вас поверить и снова поддержать меня. Если мы выиграем здесь, то тогда все будет предрешено", - сказал демократ, выступая перед своими сторонниками в городе Мирамар. О мероприятии сообщает ТАСС.

Напомним, главу государства американцы будут выбирать третьего ноября. Кандидатов двое - республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. В США президентские выборы - не прямые. И большее количество голосов не гарантирует кандидату победу. Последнее слово остается за коллегией выборщиков. Чтобы победить, необходима поддержка 270 членов коллегии из 538.