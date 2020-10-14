На днях Пресненский суд Москвы поместил под арест сроком до 30 ноября исполнительного директора банка "Траст" Михаила Хабарова по обвинению в совершении мошенничества. Обвинение, как пишут СМИ, против Хабарова выдвинул его бывший партнер Александр Богатиков. Хабарову бизнес "Деловых линий" знаком. Возглавляемая им А1, по данным СМИ, в декабре 2013 г. купила долю в компании у одного из ее совладельцев - Сергея Демидова. В 2014 году эти доли были проданы Богатикову.

Арест Хабарова стал результатом возбуждения дела по факту хищения суммы 842 млн руб. в 2014-2017 гг. СМИ на прошлой неделе отмечали, с какой скоростью развивалось это дело - от заявления до решения суда об аресте Хабарова прошла всего неделя. Обвинение при этом, по сообщениям адвокатов Хабарова, опубликованным в СМИ, базируется на заявлении самого Богатикова.

Михаила Хабарова не случайно пригласили в "Траст". В момент его назначения главным исполнительным директором СМИ, в частности, писали: "Михаил Хабаров - один из лучших менеджеров в стране, имеющих практический опыт работы с проблемными и непрофильными активами", - передала пресс-служба слова главы "Траст" Александра Соколова. Теперь Хабаров, вернувший в страну около полумиллиарда рублей, находится за решеткой по сомнительным обвинениям.

Как отмечает защита Хабарова, подоплека уголовного дела вовсе не в его хищениях, а, возможно, в долгах самого Богатикова. Как писали СМИ, в 2015 г. Хабаров стал председателем совета директоров "Деловых линий", а Caledor Consulting получила опцион на покупку 30% в ГК "Деловые линии" за $60 млн. Продать этот пакет должна была структура Александра Богатикова, который контролировал компанию. Но затем произошел корпоративный конфликт. Контрольный пакет перешел третьим лицам. Под контролем Богатикова осталось 43%. А затем он в 10 раз сократил свою долю, уступив доли трем своим родственникам, писало одно из изданий.

Хабаров подал на бывшего партнера в суд, и Лондонский арбитраж обязал в том числе и Богатикова выплатить Хабарову 58 млн долл. Адвокаты Хабарова отмечают множество нестыковок в деле, прямо называя его заказным. Например, представленные в суд "авиабилеты" в ОАЭ, которые Хабаров якобы купил в момент, когда у него шел обыск и были изъяты паспорт и телефон.

Адвокаты Хабарова отмечают множество нестыковок в деле

Свою озабоченность выразили и предпринимательские союзы России: РСПП, Торгово-промышленная палата России, "Деловая Россия" и "Опора России". В своем письме председателю Верховного суда РФ Вячеславу Лебедеву лидеры российского бизнеса заявили, что "содержание Хабарова М.В. под стражей противоречит ч.1.1 ст.108 УПК РФ, которой предусмотрен запрет на применение меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений в сфере предпринимательской деятельности". Руководители деловых союзов России попросили председателя ВС РФ Лебедева "дать указание провести тщательную и незамедлительную проверку законности при рассмотрении данного дела в Пресненском районном суде г. Москвы и принятии решения о заключении Хабарова М.В. под стражу".

Вместе с тем остается надежда, что правосудие, окрепшее в последние годы, проявит беспристрастность и выявит причины произошедшего. Ведь перед законом у нас все равны, а случаев, когда людей сажают за решетку по "экономическим статьям" по сомнительным обвинениям, в правовом государстве быть не может.