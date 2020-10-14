БК "Зенит" засчитаны два поражения в Евролиге

Руководство Евролиги приняло решение о судьбе двух матчей "Зенита", отмененных из-за заболеваний игроков санкт-петербургского баскетбольного клуба коронавирусом. Об этом сообщается на официальном сайте турнира.

Команде присуждены технические поражения в матчах третьего и четвертого туров - против испанских "Басконии" и "Валенсии" соответственно.

Ранее 11 игроков и сотрудников "Зенита" сдали положительные тесты на COVID-19.