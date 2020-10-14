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Рубрика: В мире

Bloomberg: Трамп решил вывести войска США из Сомали

Президент США Дональд Трамп намерен вывести войска из Сомали. Это позволит ему выполнить обещания по возвращению американских солдат домой, сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники.

Фото: AFP/MANDEL NGAN
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Такое решение Трампа уже вызвало негативную реакцию со стороны американской администрации, пишет ТАСС. По мнению советника экс-постпреда США при ООН Колина Томаса Дженсена, если Вашингтон значительно сократит свое военное присутствие, то и без того слабый контроль сомалийского правительства над безопасностью в стране значительно уменьшится. Этим может воспользоваться исламистская террористическая группировка "Аш-Шабаб" (запрещена в РФ).

Представители Совета национальной безопасности США, министерства обороны и Африканского командования вооруженных сил США пока от комментариев отказались.

Отметим, что Трамп начал направлять американских военных в Сомали с середины 2017 года в рамках помощи в борьбе с терроризмом. По данным Исследовательской службы Конгресса США, в Сомали сейчас находятся около 700 военнослужащих США, в основном, спецназовцев. Они занимаются обучением сомалийской армии.

В мире США В мире Африка Сомали

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