Большой Барьерный риф потерял 50% кораллов из-за изменений климата

Большой Барьерный риф потерял половину своих кораллов за последние 25 лет, выяснили ученые из австралийского Центра передового опыта по изучению коралловых рифов. Всему виной изменение климата, повлекшее за собой потепление мирового океана, уверены исследователи. По их данным, пострадали как мелководные, так и глубоководные ярусы кораллов.

"У популяции кораллов есть миллионы маленьких молодых кораллов, а также множество крупных - крупных матерей, которые производят большую часть личинок. Результаты нашего исследования показывают, что способность Большого Барьерного рифа к восстановлению... находится под угрозой по сравнению с прошлым, потому что стало меньше кораллов-младенцев и крупных размножающихся взрослых особей", - пояснил докторант Центра передового опыта по изучению коралловых рифов Энди Дитцель.

Специалисты взяли за основу своего исследования данные об изменении размера коралловых колоний Большого Барьерного рифа с период с 1995 по 2017 гг. Оказалось, что самый сильный удар пришелся на 2016-2017 года, когда из-за рекордных температур кораллы начали массово обесцвечиваться - в особенности ветвящиеся и столообразные. Потеря цвета не означает для них мгновенную гибель, но, если коралл в скором времени не сможет вновь окраситься, он умрет.

Напомним, что Большой Барьерный риф является самым крупным коралловым рифом в мире. Он протянулся вдоль северо-восточного побережья Австралии примерно на 2 500 километров и занял площадь в примерно 344 400 квадратных километров. Увидеть этого гиганта можно даже из космоса. На рифе обитает более 400 видов кораллов и около 1 500 видов рыб. Ученые неоднократно призывали мировое сообщество усилить борьбу с изменениями климата, в частности - снизить выбросы парниковых газов в атмосферу, чтобы спасти это чудо природы, которое, помимо всего прочего, сходит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.