Бондарев высказался о позиции США по стратегическим наступательным вооружениям

Председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев прокомментировал заявление спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли.

По мнению российского сенатора, условие, на котором США предлагают продление СНВ-3, сильно напоминает демагогию. "Штаты настаивают на том, чтобы мы заморозили наш ядерный арсенал, в ответ они обещают заморозить свой. На том и "договориться, - напомнил Бондарев. - Но разве сейчас, до выборов американского президента, своевременно и целесообразно обсуждать этот вопрос? Такие важные документы логично подписывать уже после выборов. Понятное дело, что если договор заключен, то новоизбранный глава государства обязан выполнять его нормы. Ведь соглашение заключается между странами, а не между их руководителями. Но все же сам факт нового заявления спецпредставителя президента США по контролю за вооружениями красноречив.

Парламентарий считает, что американский народ устал от гонки вооружений, которую постоянно инициирует и ведет руководство США. Тем более что действующий американский президент Дональд Трамп неплохой психолог, и он понимает общественный запрос на мир, на разрядку напряженности и на погружение во внутриполитические вопросы. Вот в рамках предвыборной кампании он и сделал через своего спецпредставителя такое "популярное" заявление и, скорее всего, с намерением увеличить свой электорат.

По оценке Бондарева, интересна суть самого американского предложения, а точнее - его подтекст. Представитель США уточняет, что "заморозка" должна включать в себя, помимо стратегических, еще и тактические носители ядерных боеголовок. Но еще совсем недавно те же американцы предлагали снизить порог для применения тактического ядерного оружия. И в целом вели гораздо более "милитаристскую" риторику. "Как-то не вяжется одно с другим. Или опять хотят играть в одни ворота, только делая вид, что поступают симметрично?" - задался вопросом Бондарев.

К тому же, отметил он, контрагенты настаивают на более жесткой верификации соблюдения норм соглашения с такой мотивировкой, что якобы Россия не раз нарушала договоры в сфере контроля за вооружениями. Заявлять такое, уверен сенатор, - верх цинизма, не первый раз проявленный Соединенными Штатами. Вспомнить хотя бы "поводы" для расторжения американцами Договора о ракетах средней и меньшей дальности. "На самом деле, Россия верна своим международным обязательствам, которые неукоснительно соблюдает, в то время как те же Штаты многократно были замечены в нарушениях международных договоров", - заявил председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.

Для него понятно, почему США за считанные месяцы до окончания действия СНВ-3 заговорили о его продлении, хотя долгое время до этого американское руководство выражало как раз противоположные стремления. "Сейчас они хотят преподнести легковерным членам мирового сообщества все так, будто бы конструктивные инициативы исходят от них", - уверен Бондарев.

Он напомнил, что Россия уже неоднократно первой предлагала американцам пролонгировать СНВ-3 или перезаключить его с учетом новой геополитической ситуации и увеличившихся научно-технических возможностей третьих стран. Получается, что нашу инициативу Штаты хотят присвоить себе, вывернув ее к тому же наизнанку.

"Россия уже совсем не та, что была в перестройку и постперестроечные лихие девяностые. Сегодня все международные договоры и соглашения мы заключаем только на паритетных условиях, не жертвуя национальными интересами, а также соображениями национальной и мировой безопасности ради дешевой популярности в западных кругах. Мы по-прежнему считаем необходимым заключение нового договора о сокращении стратегических наступательных вооружений после прекращения действия нынешнего. Вопрос лишь в параметрах и готовности контрагентов действовать с учетом наших интересов", - отметил российский сенатор.