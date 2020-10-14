Бондарев высказался о позиции США по стратегическим наступательным вооружениям

Новости

Минэнергетики Болгарии: София не будет делать реверансы перед США из-за “Турецкого потока” 17:44
ЦИК готовит предложения по "разведению" выборов с учебным процессом 17:28
Появилась новая дата проката фильма Алексея Учителя "Цой" 17:15
Столичных водителей проверят на правильность проезда ж/д переездов 17:13
Памфилова: Онлайн-голосование на выборах в Госдуму вряд ли будет повсеместным 17:13
В Минске предложили учредить орден "Семья Беларуси" 17:09
Более 2000 человек посетили Международный музыкальный фестиваль в Ярославле 17:09
Решетников сообщил о подготовке создания пяти особых экономических зон 17:09
Путин призвал лучше информировать людей о защите вкладов 17:05
Путин поручил Мишустину контролировать работу по привлечению инвестиций 17:04
Памфилова назвала бессмысленным "день тишины" в современных условиях 16:58
Мособлдума перешла на удаленный режим работы из-за COVID-19 16:51
Матвиенко: Рост заболеваемости COVID-19 может снизиться через 2-3 недели 16:49
Россия и Беларусь увеличивают число авиарейсов между странами 16:49
Комитет Госдумы поддержал поправки о ФСБ и внешней разведке 16:39
В Москве водителям рекомендовали перейти на зимнюю резину 16:36
Путин рассказал о прививке Голиковой и Поповой от коронавируса 16:16
На МЦД-1 прошел рейд по выявлению граждан без масок 16:13
Мошенники пытались присвоить 13 млн рублей, принадлежавших пенсионерке 16:10
Путин: Российские вакцины для других стран должны производиться на их предприятиях 16:09
Матвиенко: Коронавирус выявлен у семи сенаторов 16:07
Лавров процитировал песню Слепакова 16:01
Голикова заявила, что новые ограничительные меры из-за COVID-19 не нужны 16:00
Приезжие в Москве ограбили таксиста на 34 тысячи рублей 15:59
Голикова: Заболеваемость COVID-19 среди детей снижается 15:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Высоки ли риски заражения коронавирусом в самолете
Высоки ли риски заражения коронавирусом в самолете
Собянин объявил о переводе части школьников Москвы на "дистанционку"
Собянин объявил о переводе части школьников Москвы на "дистанционку"
15 октября на видеоконференции в "РГ" обсудят продление "дачной амнистии"
15 октября на видеоконференции в "РГ" обсудят продление "дачной амнистии"
14.10.2020 16:24
Рубрика: Власть

Бондарев высказался о позиции США по стратегическим наступательным вооружениям

Текст: Юрий Гаврилов
Председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев прокомментировал заявление спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли.
Виктор Бондарев. Фото: Максим Блинов/ РИА Новости Виктор Бондарев. Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Виктор Бондарев. Фото: Максим Блинов/ РИА Новости

По мнению российского сенатора, условие, на котором США предлагают продление СНВ-3, сильно напоминает демагогию. "Штаты настаивают на том, чтобы мы заморозили наш ядерный арсенал, в ответ они обещают заморозить свой. На том и "договориться, - напомнил Бондарев. - Но разве сейчас, до выборов американского президента, своевременно и целесообразно обсуждать этот вопрос? Такие важные документы логично подписывать уже после выборов. Понятное дело, что если договор заключен, то новоизбранный глава государства обязан выполнять его нормы. Ведь соглашение заключается между странами, а не между их руководителями. Но все же сам факт нового заявления спецпредставителя президента США по контролю за вооружениями красноречив.

Фото: Владимир Пасякин/ РГ
Командир фрегата Черноморского флота рассказал о походе по двум океанам

Парламентарий считает, что американский народ устал от гонки вооружений, которую постоянно инициирует и ведет руководство США. Тем более что действующий американский президент Дональд Трамп неплохой психолог, и он понимает общественный запрос на мир, на разрядку напряженности и на погружение во внутриполитические вопросы. Вот в рамках предвыборной кампании он и сделал через своего спецпредставителя такое "популярное" заявление и, скорее всего, с намерением увеличить свой электорат.

По оценке Бондарева, интересна суть самого американского предложения, а точнее - его подтекст. Представитель США уточняет, что "заморозка" должна включать в себя, помимо стратегических, еще и тактические носители ядерных боеголовок. Но еще совсем недавно те же американцы предлагали снизить порог для применения тактического ядерного оружия. И в целом вели гораздо более "милитаристскую" риторику. "Как-то не вяжется одно с другим. Или опять хотят играть в одни ворота, только делая вид, что поступают симметрично?" - задался вопросом Бондарев.

К тому же, отметил он, контрагенты настаивают на более жесткой верификации соблюдения норм соглашения с такой мотивировкой, что якобы Россия не раз нарушала договоры в сфере контроля за вооружениями. Заявлять такое, уверен сенатор, - верх цинизма, не первый раз проявленный Соединенными Штатами. Вспомнить хотя бы "поводы" для расторжения американцами Договора о ракетах средней и меньшей дальности. "На самом деле, Россия верна своим международным обязательствам, которые неукоснительно соблюдает, в то время как те же Штаты многократно были замечены в нарушениях международных договоров", - заявил председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.

Для него понятно, почему США за считанные месяцы до окончания действия СНВ-3 заговорили о его продлении, хотя долгое время до этого американское руководство выражало как раз противоположные стремления. "Сейчас они хотят преподнести легковерным членам мирового сообщества все так, будто бы конструктивные инициативы исходят от них", - уверен Бондарев.

Фото: Пресс-служба ЦВО
Танковая дивизия на Урале получила 10 модернизированных Т-72Б3М

Он напомнил, что Россия уже неоднократно первой предлагала американцам пролонгировать СНВ-3 или перезаключить его с учетом новой геополитической ситуации и увеличившихся научно-технических возможностей третьих стран. Получается, что нашу инициативу Штаты хотят присвоить себе, вывернув ее к тому же наизнанку.

"Россия уже совсем не та, что была в перестройку и постперестроечные лихие девяностые. Сегодня все международные договоры и соглашения мы заключаем только на паритетных условиях, не жертвуя национальными интересами, а также соображениями национальной и мировой безопасности ради дешевой популярности в западных кругах. Мы по-прежнему считаем необходимым заключение нового договора о сокращении стратегических наступательных вооружений после прекращения действия нынешнего. Вопрос лишь в параметрах и готовности контрагентов действовать с учетом наших интересов", - отметил российский сенатор.

Власть Безопасность Армия

Главное сегодня

Путин призвал лучше информировать людей о защите вкладов
В Кремле дали оценку отношениям с Западом
Матвиенко: Вакцинация от коронавируса должна быть добровольной
В Госдуме оценили заявления США о якобы готовности заморозить ядерные арсеналы
Лавров: Россия зеркально ответит на санкции ЕС
Для иностранцев с детьми-россиянами упростили получение гражданства РФ
Верховный суд разрешил не возвращать выплаченные по ошибке пособия