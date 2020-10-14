Центризбирком не выявил случаев двойного голосования 13 сентября

"По результатам проверки случаев получения бюллетеней дважды или более не выявлено", - сообщил он.

Лопатин напомнил, что в дни голосования в соцсетях было немало сообщений о фактах якобы неоднократного получения бюллетеней. Большинство из них оказались фейками. Только в трех случаях - двух в Воронежской области и одном в Чувашии - комиссии нашли основания для передачи материалов в правоохранительные органы.

Нынешняя проверка была инициирована ЦИК России 30 сентября и коснулась тех граждан, которые воспользовались системой "Мобильный избиратель", чтобы проголосовать по месту фактического пребывания, но затем решили вернуться на участки по месту жительства.

"ЦИК России провел проверку в отношении избирателей, вернувшихся на участки по месту жительства на дополнительных выборах депутатов Госдумы", - рассказал Лопатин. В ходе этой работы были вскрыты списки избирателей на 52 участках в 14 регионах для проверки подписей 36 граждан о получении бюллетеней.

Избиркомы в регионах провели свою часть проверки. "Это 39 избирательных комиссий, где "Мобильный избиратель" применялся исключительно внутри субъекта", - пояснил член ЦИК. В регионах также не выявлено случаев двойного голосования.

"Мне кажется, рабочая группа нашла алгоритм работы по проверке "двойников", который достаточно успешно применяет", - отметил зампред ЦИК Николай Булаев. Он подчеркнул, что количество случаев неоднократного получения бюллетеней в последнее время стало совсем небольшим. "В данном случае комиссия их не выявила, но это не значит, что она плохо работала. Мне кажется, наоборот - и избирательные комиссии субъектов, и ЦИК достаточно много делают, чтобы исключить случаи двойного голосования и исключить сами ситуации, при которых такое голосование становится возможным", - сказал Булаев.

"Я думаю, что это очень важная примета избирательной кампании, которая проходила в этот Единый день голосования", - добавил он.

Напомним, в ходе Единого дня голосования 13 сентября выборы разных уровней прошли в 83 субъектах РФ. В том числе жители 18 регионов выбрали губернаторов прямым голосованием, еще в 11 субъектах избраны новые составы законодательных собраний. Всего же было замещено порядка 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей.