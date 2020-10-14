Церемонию вручения премии "Золотая Маска" перенесли в онлайн

"Учитывая резкое увеличение числа заболевших вирусом COVID-19 в последнее время и желая предотвратить дополнительные риски, учредитель Премии, Союз театральных деятелей РФ, и Дирекция "Золотой Маски" приняли непростое решение о переводе вручения премии в онлайн-формат", сообщают организаторы.

По словам генерального директора фестиваля "Золотая Маска" Марии Ревякиной, перенос церемонии в режим онлайн - новый и экстремальный опыт.

"Мы очень хотим завершить фестиваль, назвать имена лауреатов и вручить им заслуженные "Маски" - виртуально, а затем и реально. В ситуации всеобщего кризиса театр оказался особенно уязвимым и хрупким, поэтому нам кажется важным довести общее дело до финала, показать, что и сейчас театр остается неотъемлемой частью жизни человека", - говорит Мария Ревякина.

Торжественная церемония объявления лауреатов пройдет 10 ноября в 12:00 на портале "Рамблер" и будет доступна в прямом эфире не только для номинантов, но для всех зрителей.