ЦИК готовит предложения по "разведению" выборов с учебным процессом

Если Единый день голосования будет проводиться в сентябре, то необходимо "развести" его с учебным процессом в школе, Центризбирком готовит свои предложения на этот счет.

Глава ЦИК Элла Памфилова на встрече с политологами и экспертами в среду напомнила, что в законе закреплена возможность проведения голосования в течение двух-трех дней. "При возможном проведении многодневного голосования остается проблема разведения со школьным процессом. Это невозможно делать в ручном режиме, как в этом году, должен быть системный, четкий и понятный подход", - считает она.

"Хотите в сентябре проводить выборы? Тогда продумайте, что делать со школами. Выводить участки из школ? Выводить учителей из комиссий? Или вводить каникулы, откладывать учебный процесс, но проблему законодателям решать придется", - сказала глава Центризбиркома.

"Свои предложения мы готовим", - добавила она.

Ранее Памфилова предлагала в качестве одного из вариантов решения проблемы ввести единые каникулы для школ, например, в апреле, и проводить голосование в это время.