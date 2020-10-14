Новости

Минэнергетики Болгарии: София не будет делать реверансы перед США из-за “Турецкого потока” 17:44
ЦИК готовит предложения по "разведению" выборов с учебным процессом 17:28
Появилась новая дата проката фильма Алексея Учителя "Цой" 17:15
Столичных водителей проверят на правильность проезда ж/д переездов 17:13
Памфилова: Онлайн-голосование на выборах в Госдуму вряд ли будет повсеместным 17:13
В Минске предложили учредить орден "Семья Беларуси" 17:09
Более 2000 человек посетили Международный музыкальный фестиваль в Ярославле 17:09
Решетников сообщил о подготовке создания пяти особых экономических зон 17:09
Путин призвал лучше информировать людей о защите вкладов 17:05
Путин поручил Мишустину контролировать работу по привлечению инвестиций 17:04
Памфилова назвала бессмысленным "день тишины" в современных условиях 16:58
Мособлдума перешла на удаленный режим работы из-за COVID-19 16:51
Матвиенко: Рост заболеваемости COVID-19 может снизиться через 2-3 недели 16:49
Россия и Беларусь увеличивают число авиарейсов между странами 16:49
Комитет Госдумы поддержал поправки о ФСБ и внешней разведке 16:39
В Москве водителям рекомендовали перейти на зимнюю резину 16:36
Путин рассказал о прививке Голиковой и Поповой от коронавируса 16:16
На МЦД-1 прошел рейд по выявлению граждан без масок 16:13
Мошенники пытались присвоить 13 млн рублей, принадлежавших пенсионерке 16:10
Путин: Российские вакцины для других стран должны производиться на их предприятиях 16:09
Матвиенко: Коронавирус выявлен у семи сенаторов 16:07
Лавров процитировал песню Слепакова 16:01
Голикова заявила, что новые ограничительные меры из-за COVID-19 не нужны 16:00
Приезжие в Москве ограбили таксиста на 34 тысячи рублей 15:59
Голикова: Заболеваемость COVID-19 среди детей снижается 15:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Высоки ли риски заражения коронавирусом в самолете
Высоки ли риски заражения коронавирусом в самолете
Собянин объявил о переводе части школьников Москвы на "дистанционку"
Собянин объявил о переводе части школьников Москвы на "дистанционку"
15 октября на видеоконференции в "РГ" обсудят продление "дачной амнистии"
15 октября на видеоконференции в "РГ" обсудят продление "дачной амнистии"
14.10.2020 17:28
Рубрика: Власть

ЦИК готовит предложения по "разведению" выборов с учебным процессом

Текст: Галина Мисливская

Если Единый день голосования будет проводиться в сентябре, то необходимо "развести" его с учебным процессом в школе, Центризбирком готовит свои предложения на этот счет.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
ЦИК определил правила хранения данных об электронном голосовании

Глава ЦИК Элла Памфилова на встрече с политологами и экспертами в среду напомнила, что в законе закреплена возможность проведения голосования в течение двух-трех дней. "При возможном проведении многодневного голосования остается проблема разведения со школьным процессом. Это невозможно делать в ручном режиме, как в этом году, должен быть системный, четкий и понятный подход", - считает она.

"Хотите в сентябре проводить выборы? Тогда продумайте, что делать со школами. Выводить участки из школ? Выводить учителей из комиссий? Или вводить каникулы, откладывать учебный процесс, но проблему законодателям решать придется", - сказала глава Центризбиркома.

"Свои предложения мы готовим", - добавила она.

Ранее Памфилова предлагала в качестве одного из вариантов решения проблемы ввести единые каникулы для школ, например, в апреле, и проводить голосование в это время.

Власть Работа власти Внутренняя политика Госфонды и контрольные органы ЦИК Единый день голосования-2020

Главное сегодня

Путин призвал лучше информировать людей о защите вкладов
В Кремле дали оценку отношениям с Западом
Матвиенко: Вакцинация от коронавируса должна быть добровольной
В Госдуме оценили заявления США о якобы готовности заморозить ядерные арсеналы
Лавров: Россия зеркально ответит на санкции ЕС
Для иностранцев с детьми-россиянами упростили получение гражданства РФ
Верховный суд разрешил не возвращать выплаченные по ошибке пособия