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14.10.2020 20:52
Рубрика: Власть

Бюллетень в одни руки

Проверка не выявила случаев двойного голосования на прошедших выборах
Текст: Галина Мисливская
Российская газета - Федеральный выпуск № 233(8287)
Рабочая группа Центризбиркома провела проверку возможных случаев неоднократного получения бюллетеней на выборах 13 сентября среди тех, кто воспользовался системой "Мобильный избиратель". Ни одного такого факта не обнаружено. По мнению зампреда комиссии Николая Булаева, это один из итогов большой работы ЦИК и избиркомов в регионах по борьбе с нарушениями при голосовании.

В среду на заседании ЦИК об итогах работы отчиталась группа по контролю за однократностью получения избирательного бюллетеня на выборах в Единый день голосования в сентябре. "По результатам проверки случаев получения бюллетеней дважды или более не выявлено", - сообщил ее руководитель, член ЦИК Антон Лопатин.

Он напомнил, что в дни голосования в соцсетях было немало сообщений о фактах якобы неоднократного получения бюллетеней. Большинство из них оказались фейками.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Нынешняя проверка была инициирована Центризбиркомом 30 сентября и коснулась тех граждан, которые воспользовались системой "Мобильный избиратель". Они заранее внесли свои фамилии в списки на участках по месту нахождения, но в день голосования пришли не туда, а по месту постоянной регистрации. Законом это не запрещено, участковая комиссия вносит таких граждан в дополнительный список, поскольку из основного они были исключены после подачи заявления через систему "Мобильный избиратель".

"ЦИК России провел проверку в отношении избирателей, вернувшихся на участки по месту жительства на дополнительных выборах депутатов Госдумы", - рассказал Лопатин. В ходе этой работы были вскрыты списки избирателей на 52 участках в 14 регионах для проверки подписей 36 граждан о получении бюллетеней.

Избиркомы много делают, чтобы исключить сами ситуации, при которых возможны "двойники"

Избиркомы в регионах провели свою часть проверки. "Это 39 избирательных комиссий, где "Мобильный избиратель" применялся исключительно внутри субъекта", - пояснил член ЦИК. В регионах также не обнаружено случаев двойного голосования.

"Мне кажется, рабочая группа нашла алгоритм работы по проверке "двойников", который достаточно успешно применяет", - отметил Николай Булаев. Он подчеркнул, что количество фактов неоднократного получения бюллетеней в последнее время стало совсем небольшим. "В данном случае комиссия их не выявила, но это не значит, что она плохо работала. Мне кажется, наоборот: и избирательные комиссии субъектов, и ЦИК достаточно много делают, чтобы исключить случаи двойного голосования и исключить сами ситуации, при которых такое голосование становится возможным", - сказал Булаев.

"Я думаю, что это очень важная примета избирательной кампании, которая проходила в этот Единый день голосования", - добавил он.

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Заседание Центризбиркома в среду прошло без прессы - журналисты следили за его ходом по трансляции. Такое решение комиссия приняла накануне, руководствуясь рекомендациями Роспотребнадзора по профилактике распространения коронавируса. В видеорежиме работали и несколько членов самой ЦИК.

Тем не менее без гостей не обошлось: на заседании присутствовали новые члены Госдумы, которым вручили депутатские мандаты. Так, представителю ЛДПР Сергею Калашникову досталось место его однопартийца Вадима Деньгина, перешедшего на работу в Совет Федерации. А коммунист Вадим Кумин получил мандат члена фракции КПРФ Вахи Агаева, скончавшегося 23 сентября.

Кроме того, ЦИК наделил депутатскими полномочиями члена "Справедливой России" Ирину Чиркову. Она заменила в нижней палате парламента вице-спикера Ольгу Епифанову, которая стала сенатором от Республики Коми. Все они входили в партийные списки на выборах депутатов Госдумы седьмого созыва.

Власть Работа власти Внутренняя политика Госфонды и контрольные органы ЦИК Единый день голосования-2020

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