В среду на заседании ЦИК об итогах работы отчиталась группа по контролю за однократностью получения избирательного бюллетеня на выборах в Единый день голосования в сентябре. "По результатам проверки случаев получения бюллетеней дважды или более не выявлено", - сообщил ее руководитель, член ЦИК Антон Лопатин.
Он напомнил, что в дни голосования в соцсетях было немало сообщений о фактах якобы неоднократного получения бюллетеней. Большинство из них оказались фейками.
Нынешняя проверка была инициирована Центризбиркомом 30 сентября и коснулась тех граждан, которые воспользовались системой "Мобильный избиратель". Они заранее внесли свои фамилии в списки на участках по месту нахождения, но в день голосования пришли не туда, а по месту постоянной регистрации. Законом это не запрещено, участковая комиссия вносит таких граждан в дополнительный список, поскольку из основного они были исключены после подачи заявления через систему "Мобильный избиратель".
"ЦИК России провел проверку в отношении избирателей, вернувшихся на участки по месту жительства на дополнительных выборах депутатов Госдумы", - рассказал Лопатин. В ходе этой работы были вскрыты списки избирателей на 52 участках в 14 регионах для проверки подписей 36 граждан о получении бюллетеней.
Избиркомы в регионах провели свою часть проверки. "Это 39 избирательных комиссий, где "Мобильный избиратель" применялся исключительно внутри субъекта", - пояснил член ЦИК. В регионах также не обнаружено случаев двойного голосования.
"Мне кажется, рабочая группа нашла алгоритм работы по проверке "двойников", который достаточно успешно применяет", - отметил Николай Булаев. Он подчеркнул, что количество фактов неоднократного получения бюллетеней в последнее время стало совсем небольшим. "В данном случае комиссия их не выявила, но это не значит, что она плохо работала. Мне кажется, наоборот: и избирательные комиссии субъектов, и ЦИК достаточно много делают, чтобы исключить случаи двойного голосования и исключить сами ситуации, при которых такое голосование становится возможным", - сказал Булаев.
"Я думаю, что это очень важная примета избирательной кампании, которая проходила в этот Единый день голосования", - добавил он.
Заседание Центризбиркома в среду прошло без прессы - журналисты следили за его ходом по трансляции. Такое решение комиссия приняла накануне, руководствуясь рекомендациями Роспотребнадзора по профилактике распространения коронавируса. В видеорежиме работали и несколько членов самой ЦИК.
Тем не менее без гостей не обошлось: на заседании присутствовали новые члены Госдумы, которым вручили депутатские мандаты. Так, представителю ЛДПР Сергею Калашникову досталось место его однопартийца Вадима Деньгина, перешедшего на работу в Совет Федерации. А коммунист Вадим Кумин получил мандат члена фракции КПРФ Вахи Агаева, скончавшегося 23 сентября.
Кроме того, ЦИК наделил депутатскими полномочиями члена "Справедливой России" Ирину Чиркову. Она заменила в нижней палате парламента вице-спикера Ольгу Епифанову, которая стала сенатором от Республики Коми. Все они входили в партийные списки на выборах депутатов Госдумы седьмого созыва.