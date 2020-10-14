Председатель Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин предлагает включить в госпрограмму "Развитие физической культуры и спорта" отдельную программу "Земский тренер", направленную на привлечение тренеров на работу в сельскую местность и малые города.

Сегодня большинство тренеров - 80,9% - работают в городах.

По мнению депутата, меры поддержки в рамках программы могут быть аналогичны тем, что реализуются в сфере здравоохранения и образования.