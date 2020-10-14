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14.10.2020 21:24
Рубрика: Экономика

Деревня попала под сокращение

Депутаты недосчитались почти 0,5 трлн рублей на программу развития села
Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 233(8287)
Финансирование госпрограммы развития сельских территорий в проекте бюджета на следующий год оказалось урезанным более чем на 80% от первоначальных параметров (со 160,6 млрд до 30,9 млрд рублей). Члены Комитета Госдумы по аграрным вопросам на заседании 14 октября решили, что будут настаивать на пересмотре "аграрных" статей расходов ко второму чтению бюджета.

Уровень жизни на селе гораздо ниже, чем в городе, говорится в заключении комитета на проект бюджета. Жилье в неудовлетворительном состоянии, не газифицировано более 95 тыс. сельских населенных пунктов, не имеют почтовой связи 32 тыс. сел, не охвачены стационарной телефонной связью 43 тыс. сел. Около 30,7% сельских населенных пунктов не имеет связи по дорогам с твердым покрытием с сетью дорог общего пользования. Доля сельского населения с доходами ниже прожиточного минимума составляет около 25%, что в три раза больше, чем в городах. Закрыты больше 13 тыс. ФАПов, почти 4,5 тыс. больниц, больше 21 тыс. школ и 27 тыс. детских садов.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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"Сохранение этих проблем приводит к постоянному сокращению численности сельского населения, за последние 20 лет сельское население уменьшилось на 2,5 млн человек", - указывается в заключении.

Эти проблемы должна отчасти снять госпрограмма комплексного развития сельских территорий, которая действует с начала года. По данным минсельхоза, на 2021-2023 годы из регионов поступили заявки на 237,1 млрд рублей (почти в 8 раз больше предусмотренного на 2021 год объема финансирования), что подтверждает огромную востребованность программы. Однако сейчас на период до 2025 года на нее отводится на 460,9 млрд рублей меньше, чем в докризисном варианте (2,29 трлн рублей).

"Сейчас всем уже понятно, что финансирование программы развития сельских территорий нельзя сокращать. Не будет развития села - ни о каких инвестиционных проектах, привлечении квалифицированных кадров в сельскую местность не может идти речи", - считает первый заместитель председателя комитета Владимир Плотников.

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