Депутаты недосчитались почти 0,5 трлн рублей на программу развития села

Уровень жизни на селе гораздо ниже, чем в городе, говорится в заключении комитета на проект бюджета. Жилье в неудовлетворительном состоянии, не газифицировано более 95 тыс. сельских населенных пунктов, не имеют почтовой связи 32 тыс. сел, не охвачены стационарной телефонной связью 43 тыс. сел. Около 30,7% сельских населенных пунктов не имеет связи по дорогам с твердым покрытием с сетью дорог общего пользования. Доля сельского населения с доходами ниже прожиточного минимума составляет около 25%, что в три раза больше, чем в городах. Закрыты больше 13 тыс. ФАПов, почти 4,5 тыс. больниц, больше 21 тыс. школ и 27 тыс. детских садов.
"Сохранение этих проблем приводит к постоянному сокращению численности сельского населения, за последние 20 лет сельское население уменьшилось на 2,5 млн человек", - указывается в заключении.
Эти проблемы должна отчасти снять госпрограмма комплексного развития сельских территорий, которая действует с начала года. По данным минсельхоза, на 2021-2023 годы из регионов поступили заявки на 237,1 млрд рублей (почти в 8 раз больше предусмотренного на 2021 год объема финансирования), что подтверждает огромную востребованность программы. Однако сейчас на период до 2025 года на нее отводится на 460,9 млрд рублей меньше, чем в докризисном варианте (2,29 трлн рублей).
"Сейчас всем уже понятно, что финансирование программы развития сельских территорий нельзя сокращать. Не будет развития села - ни о каких инвестиционных проектах, привлечении квалифицированных кадров в сельскую местность не может идти речи", - считает первый заместитель председателя комитета Владимир Плотников.