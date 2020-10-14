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14.10.2020 20:01
Рубрика: Спорт

"Динамо" объявило о назначении Щварца главным тренером

Текст: Максим Домчев
Московское "Динамо" объявило о назначении на пост главного тренера команды Сандро Шварца.
Сандро Шварц. Фото: Jan Woitas / DPA / AFP Сандро Шварц. Фото: Jan Woitas / DPA / AFP
Сандро Шварц. Фото: Jan Woitas / DPA / AFP
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Сандро Шварц известен по работе с клубом "Майнц", выступающим в Бундеслиге. Шварц возглавлял этот клуб с 2017 по 2019 годы, но затем был уволен.

На посты помощников нового главного тренера назначены Волкан Булут и бывший нападающий бело-голубых Андрей Воронин. Последний в свое время выступал за столичный клуб.

Пост главного тренера "Динамо" освободился в конце сентября, после того как команду покинул Кирилл Новиков. "Динамо" после 10 туров идет на шестом месте, набрав 17 очков.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы "Динамо" (Москва)

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