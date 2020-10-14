"Динамо" объявило о назначении Щварца главным тренером

Московское "Динамо" объявило о назначении на пост главного тренера команды Сандро Шварца.

Сандро Шварц известен по работе с клубом "Майнц", выступающим в Бундеслиге. Шварц возглавлял этот клуб с 2017 по 2019 годы, но затем был уволен.

На посты помощников нового главного тренера назначены Волкан Булут и бывший нападающий бело-голубых Андрей Воронин. Последний в свое время выступал за столичный клуб.

Пост главного тренера "Динамо" освободился в конце сентября, после того как команду покинул Кирилл Новиков. "Динамо" после 10 туров идет на шестом месте, набрав 17 очков.