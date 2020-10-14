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14.10.2020 13:00
Рубрика: Экономика

Дмитрий Песков: России нужна система "цифрового суда"

Текст: Иван Черноусов
Люди должны иметь возможность оспаривать решения, которые вынес искусственный интеллект, например автомобильные штрафы. Какие условия должны сложиться, чтобы в России появился "цифровой суд", в интервью "Российской газете" объяснил Дмитрий Песков, специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам цифрового и технологического развития.
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

"У россиян сейчас нет возможности обжаловать решения искусственного интеллекта. У нас должны быть площадки, на которых можно пожаловаться на решения, принятые ИИ. Мы прекрасно понимаем, что когда нам приходит штраф за езду не по той полосе, то выписал его точно не тот лейтенант, который указан на этом извещении. Мы понимаем, что за личиной этого лейтенанта прячется совершенно бесчеловечный ИИ, который автоматически распознал неправильное движение и выписал штраф. Этот ИИ залезает к нам с вами в карман и забирает оттуда деньги. Причем еще мотивирует отдать их как можно быстрее.

Фото: iStock
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Нам нужна система, где мы могли бы при необходимости не идти в суд, а честно поговорить с этим "Иван Иванычем", например, с помощью "цифрового адвоката". Загрузить этот присланный файл в систему "цифрового адвоката", и пусть уже он вынесет свое независимое суждение. И если "цифровой адвокат" говорит: нет, вы все-таки не нарушали, пусть он возьмет "Иван Иваныча", который выписал это решение, и они пойдут к третьему алгоритму - "Петру Петровичу", натренированному на распознавание именно сложных ситуаций, в которых ошибается первый ИИ, выписавший штраф. Такой искусственный мировой судья. Когда у нас появится такая система, состоящая из контрольно-надзорных органов в виде ИИ, системы цифровых адвокатов в виде ИИ и будет существовать принятие быстрых решений в виде ИИ, мы будем себя чувствовать более защищенными.

Но для этого нам нужны цифровая адвокатура, цифровой суд, цифровой профсоюз. Огромная потребность именно в цифровых профсоюзах, в специально выделенных объединениях людей, которые контролируют, кто какие данные о нас с вами собирает. Кто получает право на их использование. Кому они продаются, перепродаются и т.д, и т.п. Сегодня эта система практически отсутствует", - сказал он.

Полный текст интервью со специальным представителем Президента Российской Федерации по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрием Песковым читайте в ближайшем номере "РГ".

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