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14 октября 2020 г.

Приказ управления трудовой занятости населения правительства Еврейской автономной области от 13 октября 2020 года № 206/20 "О величине прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Еврейской автономной области за III квартал 2020 года"

Дата подписания 13 октября 2020 г.
Опубликован 14 октября 2020 г.

В соответствии с постановлением правительства Еврейской автономной области от 15.06.2018 № 210 -пп "О регулировании некоторых вопросов по установлению величины прожиточного минимума в Еврейской автономной области" и в целях осуществления адресной социальной политики приказываю:

1. Установить величину прожиточного минимума за III квартал 2020 года (в руб.):

Трудоспособное население: 16 603,17

Пенсионеры <*>: 12 631,68

Дети <**>: 16 286,01

На душу населения: 15 645,23

<*> За исключением случаев определения величины прожиточного минимума в целях установления социальной доплаты к пенсии.

<**> За исключением случаев определения величины прожиточного минимума в целях установления ежемесячной денежной выплаты семьям, постоянно проживающим на территории Еврейской автономной области и нуждающимся в социальной поддержке, при рождении (усыновлении) после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей.

2. Настоящий приказ вступает в силу после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 октября 2020 года.

Начальник управления Т.А.Павленко



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