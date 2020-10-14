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14.10.2020 18:42
Рубрика: Спорт

Ударное поколение

Наша "молодежка" впервые за восемь лет сыграет на чемпионате Европы
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 233(8287)
Сборная России разгромила Латвию (4:1) в заключительном матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2021 среди молодежных команд (игроки не старше 21 года) и впервые за семь лет пробилась в финальную часть турнира.
Молодежная сборная России вышла на чемпионат Европы, в котором ранее она участвовала лишь трижды. Фото: twitter.com / @Teamrussia Молодежная сборная России вышла на чемпионат Европы, в котором ранее она участвовала лишь трижды. Фото: twitter.com / @Teamrussia
Молодежная сборная России вышла на чемпионат Европы, в котором ранее она участвовала лишь трижды. Фото: twitter.com / @Teamrussia

В финальную стадию Евро-2021, которая пройдет в Венгрии и Словении, выйдут победители групп и пять сильнейших вторых сборных в девяти группах. Россияне обеспечили себе первую строчку в группе, набрав в десяти матчах 23 очка. Идущая с 16 очками второй Польша потеряла шансы на прямой выход на Евро, несмотря на то, что у нее есть два матча в запасе.

Фото: instagram.com/teamrussia_u21
Молодежная сборная России по футболу пробилась на чемпионат Европы

Чемпионат Европы среди молодежных команд проводится каждые два года. Россия пропустила три прошлых розыгрыша - последний раз наши футболисты принимали участие в финальной части в 2013 году, заняв тогда последнее место в группе. Всего для россиян следующий розыгрыш Евро станет четвертым (с 1992 года) в истории. В 1994 и 1998 годах наша команда доходила до четвертьфинала.

Групповой турнир в рамках финальной стадии пройдет с 24 по 31 марта 2021 года, плей-офф с участием четырех победителей и четырех лучших сборных состоится с 31 мая по 6 июня. Финал состоится в Любляне.

Как видно из статистики, наша команда - нечастый гость самого крупного европейского форума. Тем ценнее нынешний успех, хотя, справедливости ради, состав этой сборной, пожалуй, сильнее всех предыдущих созывов. Многие ребята уже сейчас играют ведущие роли в своих клубах. Александр Максименко - безоговорочный номер один "Спартака", Федор Чалов в прошлом году мог переехать в Англию, одним из лидеров ЦСКА в текущем сезоне стал Константин Кучаев, Даниил Уткин все чаще попадает в стартовый состав "Краснодара". В общем, игроки у нас есть.

Нельзя не отметить работу тренерского штаба во главе с Михаилом Галактионовым. Специалист в РФС с 2014 года - прерывался только на непродолжительный вояж в махачкалинский "Анжи" (2017-2018), став самым молодым тренером РПЛ (33 года).

До 30 лет Галактионов трудился в академии московского "Динамо", где сам же и обучался в 90-е. Карьеру игрока он закончил в 22 года из-за проблем со здоровьем. К слову, у Михаила и раньше были определенные успехи с подрастающим поколением: в 2015 году юношеская сборная России под его руководством дошла до полуфинала чемпионата Европы, где уступила Германии.

Фото: adidas.ru
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- Я всегда готовлюсь к каждому следующему матчу, потому что он для меня - самый важный. Перед игрой с Латвией акцентировали внимание ребят на слабые и сильные стороны соперника. Когда забили четвертый мяч, сомнения в победе отпали. Вот в тот момент можно было слегка расслабиться. Сейчас нам нужно прийти в себя, проанализировать случившееся, внести небольшие коррективы. Отмечу всю команду: на поле выходят не 11 фамилий, а команда! - отметил Галактионов.

Своими ощущениями от игры молодежной сборной с "РГ" поделился бывший форвард молодежной и основной команд России Дмитрий Булыкин.

Выход в финальную часть Евро - это действительно грандиозный успех?

Дмитрий Булыкин: Конечно, это большое достижение. Участие в чемпионате Европы сильно мотивирует как самих ребят, так и подрастающее поколение. Здорово, что мы попали на такой форум. Именно здесь ребята смогут проявить себя и вообще понять свой реальный уровень. Там ведь будут в основном только топ-сборные. Вот и увидим, чего мы стоим.

У нас много созывов было "молодежки", но успехов давненько не было. За счет чего команде Галактионова удалось прервать семилетнюю серию?

Дмитрий Булыкин: Много факторов здесь сыграло свою роль. Для меня самое главное, чтобы у ребят было будущее во взрослом футболе. Мы знаем много примеров, когда на юношеском и молодежном уровнях команды выигрывают, но никто из них затем не становится звездой.

Можно сказать, что нынешний состав "молодежки" - самый сильный за последние годы?

Фото: EPA-EFE/Fredrik Varfjell
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Дмитрий Булыкин: Да, так и есть. Не хочу называть конкретно фамилии, но у нас много игроков, выступающих в своих клубах на лидирующих позициях. И они дают результат. Но опять же: мне бы хотелось, чтобы сборная хорошо проявила себя летом и чтобы хотя бы несколько футболистов затем стали настоящими звездами. Чтобы не снизили требования к себе и продолжали расти.

Есть мнение, что выход в финальную часть Евро-2021 был бы невозможен, если бы не лимит на легионеров. Согласны?

Дмитрий Булыкин: Лично я всегда был за лимит, он помогает российским футболистам играть, пробиваться и получать постоянную практику. Своей игрой они должны заставлять спортивных директоров клубов не обращать так много внимания на иностранцев. Считаю, нашим ребятам нужно давать побольше шансов. Доверять им надо, и тогда будет результат. Так делается в Нидерландах, Бельгии. Так почему мы не можем? Надо просто захотеть, вот и все.

Спорт Футбол Чемпионат Европы Спортивные организации Российский футбольный союз Сборная России по футболу

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