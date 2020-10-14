Когда мы разобрались, как наши эксперты относятся к высотному строительству в своих городах, пришло время "перейти на личности".

Большинство жителей, опрашиваемых в разных странах мира - до 80 процентов, - предпочитают жить в городе, но в доме на собственном участке. Фото: Александр Корольков

Если бы у вас был выбор, где предпочли бы жить: в обычном доме или в высотном?

Валентин Аникеев (за высотки в городе): Я бы выбрал двухэтажный дом. Вообще усадебная застройка - дома в два-три этажа - самый лучший вариант для жизни, она позволяет впустить в жилую среду оптимальный объем природы.

Сергей Дядченко (за высотки в городе): Давайте я скажу не свое мнение. Проводилось социологическое исследование в Саратове. Примерно 40 процентов граждан желают жить в индивидуальных домах или таунхаусах. А остальные готовы жить в многоэтажках. Вопрос, в обычном многоэтажном доме или в высотном, для большинства не столь важен.

Аркадий Чернецкий (за высотки в городе): Жить - в доме на земле. Но допускаю возможность работы в высотном офисе.

Владимир Линов: Я живу в квартире, находящейся в трехэтажном доме в центре Санкт-Петербурга. И это мой выбор, который меня устраивает.

Кстати, большинство жителей, опрашиваемых в разных странах мира (от 40 до 80 процентов), предпочитают жить в городе, но в односемейном доме на собственном участке от 400 квадратных метров.

Опросы показывают, что большинство людей видит свое жилищное счастье максимум на седьмом этаже, в среднем - на третьем-четвертом

Александр Ложкин (за разнообразное строительство в городе): Абсолютно точно не хотел бы жить высоко. Да, кому-то нравится это - прекрасные панорамы, современное, комфортное жилье. Но мне хватает того, чтобы побывать на смотровой площадке или выпить кофе в ресторане. А потом все же спуститься на землю.

Самым комфортным и востребованным жильем во всем мире является квартальная застройка в 5-8 этажей. Но у горожанина обязательно должен быть выбор: жить в пятиэтажке или в высотке.

Кстати, недавно в России провели любопытный опрос. Для начала поинтересовались, хотят ли люди, чтобы в городе появились небоскребы. Половина ответила утвердительно.

Но когда их спросили, какой этаж они бы выбрали, лишь несколько процентов отдали предпочтение высоте.

А подавляющее большинство людей видит свое жилищное счастье максимум на уровне седьмого этажа, в среднем - на третьем-четвертом.