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14.10.2020 23:44
Рубрика: Спорт

Ковид ставит подножку

Фигуристов в Оттаве уже не ждут
Текст: Николай Долгополов
Российская газета - Столичный выпуск № 233(8287)
Пришедшее вечером сообщение из Международного союза конькобежцев (ИСУ) хотя и было ожидаемо, но совсем не порадовало. Второй этап серии ИСУ Гран-при Скейт Канада отменен. 30-31 октября его должна была принять Оттава.

Однако после консультаций организаторов с властями канадской столицы и с правительством провинции Онтарио "было принято трудное решение отменить соревнования". Конечно же, повлияла эпидемиологическая ситуация. Чтобы не подвергать опасности спортсменов, тренеров, волонтеров, да и всех, включая зрителей, такой шаг выглядит абсолютно разумным.

Фото: 1tv.ru
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Канадцам как-то особенно не везет с фигурным катанием. Из-за COVID-19 был сначала перенесен на осень, а потом и вовсе отменен чемпионат мира-2020 в Монреале. Такое произошло впервые с 1961-го. Тогда мировое первенство не проводилось в знак траура: в авиакатастрофе погибли все 33 члена сборной команды США, летевшие на соревнования в Прагу.

Ну, а первый этап Гран-при Скейт Америка этого года, как подтверждает и сегодня сайт Федерации фигурного катания США, состоится в Лас-Вегасе при отсутствии зрителей 24-25 октября.

Вообще, все этапы серии Гран-при этого сезона, как и объявлялось ранее, проводятся в основном с участием фигуристов страны-организатора и тех иностранных спортсменов, которые в ней постоянно живут и тренируются. Гран-при должен был бы стать - и станет? - соревнованием скорее домашним, чем крупным международным. Да и декабрьский финал Гран-при в Пекине тоже отменен.

Напомним, что московский этап серии Гран-при "Кубок Ростелеком" с участием многих наших звезд и звездочек намечен на 20-22 ноября.

Спорт Фигурное катание

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