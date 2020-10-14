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14.10.2020 22:11
Рубрика: Общество

Фальков назвал условия перехода вузов России на удаленку

Текст: Мария Агранович

Российские университеты будут переходить на дистанционное обучение исходя из эпидситуации в регионе, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. На сегодняшний день, по его словам, переводятся на удаленку только отдельные группы.

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
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- Ситуация разнится в зависимости от субъекта, она настолько динамичная, что меняется каждый день, - сказал министр в среду в эфире телеканала "Россия 1". - Сегодня, если принимаются решения о карантине, то эти решения применительно к группе или, скажем, к курсу. В зависимости от того, появились заболевшие преподаватели или студенты.

Валерий Фальков рассказал также, что самая напряжённая ситуация с коронавирусом - в московских вузах.

- Роспотребнадзор провел сплошную проверку исполнения санитарных правил в московских вузах, - подчеркнул Фальков. - Обстановка там напряжённая. Что касается регионов, то есть университеты, где ситуация достаточно стабильная. Вплоть до того, что с начала учебного года в общежитии нет ни одного заболевшего студента... В целом все российские университеты работают в обычном режиме.

Общество Образование Правительство Минобрнауки Пандемия коронавируса COVID-19

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