Фальков назвал условия перехода вузов России на удаленку

Российские университеты будут переходить на дистанционное обучение исходя из эпидситуации в регионе, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. На сегодняшний день, по его словам, переводятся на удаленку только отдельные группы.

- Ситуация разнится в зависимости от субъекта, она настолько динамичная, что меняется каждый день, - сказал министр в среду в эфире телеканала "Россия 1". - Сегодня, если принимаются решения о карантине, то эти решения применительно к группе или, скажем, к курсу. В зависимости от того, появились заболевшие преподаватели или студенты.

Валерий Фальков рассказал также, что самая напряжённая ситуация с коронавирусом - в московских вузах.

- Роспотребнадзор провел сплошную проверку исполнения санитарных правил в московских вузах, - подчеркнул Фальков. - Обстановка там напряжённая. Что касается регионов, то есть университеты, где ситуация достаточно стабильная. Вплоть до того, что с начала учебного года в общежитии нет ни одного заболевшего студента... В целом все российские университеты работают в обычном режиме.