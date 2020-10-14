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14.10.2020 13:48
Рубрика: Экономика

Флот "Газпрома" готовится к прокладке последних километров "Северного потока"

Текст: Александр Проценко

Из разных источников появились свидетельства подготовки флота "Газпрома" к завершению прокладки последних километров газопровода "Северный поток-2". По данным портала отслеживания судов MarineTraffic, судно-трубоукладчик "Академик Черский" в настоящий момент находится в море напротив Куршской косы вблизи Калининграда. В эту точку он выдвинулся 1 октября, впервые с мая покинув логистическую базу проекта "Северный поток-2" в немецком порту Мукран, где хранятся трубы для завершения строительства последнего 160-километрового участка. Одно из судов снабжения, находящееся вблизи "Академика Черского", перешло в режим проведения испытаний. Также вблизи "Академика Черского" находятся два судна снабжения Морспасслужбы - "Балтийский исследователь" и "Умка", которые пришли в Калининград в августе, а до этого участвовали в строительстве балтийского газопровода. Суда снабжения должны подвозить трубы на трубоукладчик, так как "Газпром" сейчас вынужден использовать только собственный флот и не может нанять иностранные суда из-за санкций США.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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Как известно, в конце 2019 года швейцарская Allseas, чьи суда укладывали последний участок "Северного потока-2" около острова Борнхольм, после угроз США в свой адрес отозвала два трубоукладчика и объявила о приостановке работ. На тот момент трубоукладочное судно Pioneering Spirit проложило примерно две трети первой нитки газопровода на участке в исключительной экономической зоне Дании, а судно Solitaire, работающее с меньшей скоростью, проложило примерно половину второй нитки. Так что теперь, по подсчетам аналитиков, на укладку остатка подводной газовой магистрали имеющимся флотом "Газпрому" потребуется три-пять месяцев чистой работы.

Пока неясно, будут ли на "Северный поток-2" наложены дополнительные ограничения. Но США уже предложили новые жесткие санкции, которые включены в законопроект об оборонном бюджете страны на 2021 год. В таких условиях "Газпром", вероятно, постарается как можно быстрее завершить физическую укладку трубы.

Экономика Отрасли Нефть и газ Компании Нефть и газ Газпром Газопровод "Северный поток-2"

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