Главы МИД Турции и Швеции устроили перепалку на пресс-конференции

Рутинная пресс-конференция главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу и его шведской коллеги Анн Линде, прилетевшей с визитом в Анкару, переросла в неожиданную словесную пикировку между дипломатами. Об этом казусе сообщает Associated Press.

Как передает агентство, турецкий министр первым пошел в наступление, раскритиковав призывы Стокгольма к Анкаре вывести войска из Сирии. "От чьего имени вы предостерегаете Турцию?" - обратился он к гостье. И предложил ей лучше покритиковать Грецию за условия содержания беженцев в местных лагерях для мигрантов.

В ответ госпожа Линде напомнила своему визави о правилах гостеприимства и предложила не устраивать дебатов. Она также не отказала себе в удовольствии дипломатично покритиковать ситуацию со свободой слова в Турецкой республике. "Надеюсь, в Турции у каждого есть возможность высказываться столь же откровенно, как это делаете вы, министр", - парировала шведка.

Впрочем, словесная перепалка не помешала министрам сделать совместное фото для протокола и сохранить видимость дружеского общения.