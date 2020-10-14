Голикова: Заболеваемость COVID-19 среди детей снижается

За последнюю неделю заболеваемость коронавирусной инфекцией среди детей снижается, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании у президента. В возрастной группе 7-15 лет отмечается сокращение на 5,7 процента, среди детей 16-18 лет - на 15,9 процента.

В текущем месяце максимальное количество закрытых в связи с COVID-19 школ отмечалось 8 октября, когда были закрыты 109 образовательных учреждений в 41 регионе. С 9 октября число закрытых школ сократилось - 103 в 36 регионах страны.

"Решение о закрытии школ, переводе их на дистанционное обучение или введение режима каникул должно приниматься исключительно исходя из эпидемиологической ситуации", - подчеркнула зампред правительства.