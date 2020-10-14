К концу 2021 года автоматическое установление и продление инвалидности станет нормой, а средства технической реабилитации можно будет приобрести по электронному сертификату, рассказал первый замглавы минтруда Алексей Вовченко на "круглом столе" в Совете Федерации.

Так, по его словам, через год очную медико-социальную экспертизу могут отменить вовсе. "Мы работаем над принятием постоянного порядка проактивного признания инвалидности, когда не требуется личное участие граждан. Ограничения в период пандемии послужили серьезным катализатором в развитии цифровой сферы, и мы поняли, что это возможно сделать", - сказал он. С 1 марта для переосвидетельствования людям не нужно никуда обращаться, оно проводится автоматически, а для установления инвалидности впервые медицинские документы из поликлиник запрашиваются в порядке межведомственного взаимодействия. Этот временный порядок продлен до 1 марта 2021 года. Однако после того, как все лечебно-профилактические учреждения и органы социальной экспертизы перейдут на электронный документооборот, он станет постоянным. Планируется, что это произойдет через год.

Этим временным порядком уже воспользовались почти 900 тысяч граждан, из них более 260 тысяч признаны инвалидами впервые. По словам замминистра, автоматический режим установления инвалидности не привел к росту освидетельствования инвалидности, что доказывает достаточно высокое качество медицинской документации.

Вовченко напомнил, что в этом году заработал в полную силу Федеральный реестр инвалидов, это позволило отменить обязанность граждан предоставлять справки об инвалидности при получении любых госуслуг, а со следующего года это позволит не только продлевать, но и назначать автоматически пенсии по инвалидности, а также получать средства технической реабилитации без привязки к постоянной регистрации (законопроекты об этом рассматриваются в Госдуме). Также правительство внесло в Госдуму законопроект о предоставлении инвалидам электронного сертификата, с помощью которого они смогут самостоятельно выбирать и приобретать средства технической реабилитации. Согласно документу, покупка будет оплачена государством напрямую, то есть деньги поступят на счет продавца.

Автоматическое установление и продление инвалидности станет нормой

Замминистра также рассказал о формировании электронного каталога всех возможных технических средств реабилитации, с подробным описанием, указанием производителей и точек продаж. Система заработает в течение 2021 года.