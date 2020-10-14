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14.10.2020 19:00
Рубрика: Общество

Граждане с инвалидностью смогут самостоятельно выбирать ТСР

Текст: Елена Манукиян

Граждане с инвалидностью смогут приобретать средства технической реабилитации по электронному сертификату. Об этом рассказал первый замминистра труда и социальной защиты Алексей Вовченко. Он пояснил, что Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму проект федерального закона. Согласно документу, россияне, получившие право на технические средства реабилитации, смогут их выбрать и приобрести самостоятельно на сумму, предусмотренную электронным сертификатом. При этом покупка будет оплачена государством напрямую, деньги поступят на расчетный счет продавца. 

Пенсии по инвалидности будут назначаться автоматически

"С одной стороны, это будет обычная транзакция: точно также, как мы сегодня делаем покупки банковской карточкой, можно будет воспользоваться этим электронным сертификатом. С другой стороны, это высокотехнологичный продукт: фактически будет создана для людей с инвалидностью специальная электронная система", - пояснил замминистра. 

Он также рассказал, что сегодня формируется электронный каталог всех возможных технических средств реабилитации. Он будет исчерпывающим с картинками, подробным описанием, указанием возможных производителей и тех мест, где возможно самостоятельно приобрести эти ТСР. Система заработает в течение 21 года.

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