Граждане с инвалидностью смогут самостоятельно выбирать ТСР

Граждане с инвалидностью смогут приобретать средства технической реабилитации по электронному сертификату. Об этом рассказал первый замминистра труда и социальной защиты Алексей Вовченко. Он пояснил, что Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму проект федерального закона. Согласно документу, россияне, получившие право на технические средства реабилитации, смогут их выбрать и приобрести самостоятельно на сумму, предусмотренную электронным сертификатом. При этом покупка будет оплачена государством напрямую, деньги поступят на расчетный счет продавца.

"С одной стороны, это будет обычная транзакция: точно также, как мы сегодня делаем покупки банковской карточкой, можно будет воспользоваться этим электронным сертификатом. С другой стороны, это высокотехнологичный продукт: фактически будет создана для людей с инвалидностью специальная электронная система", - пояснил замминистра.

Он также рассказал, что сегодня формируется электронный каталог всех возможных технических средств реабилитации. Он будет исчерпывающим с картинками, подробным описанием, указанием возможных производителей и тех мест, где возможно самостоятельно приобрести эти ТСР. Система заработает в течение 21 года.