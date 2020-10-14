Григорий Рапота примет участие в Евразийском экономическом форуме в Вероне

Ровно через неделю, 22 октября, в итальянской Вероне начнет свою работу XIII Евразийский экономический форум. В этот раз из-за пандемии коронавируса он пройдет в комбинированном онлайн- и офлайн-формате.

Организаторами мероприятия выступают итальянская некоммерческая Ассоциация "Познаем Евразию", Фонд Росконгресс и Петербургский международный экономический форум. Как отмечают организаторы, по соображениям безопасности число участников в очном формате ограничено - не более 500 человек. Это почти в три раза меньше, чем в прошлом году.

Принять участие в дискуссии приглашены политические и общественные деятели, представители деловых кругов, дипломаты, эксперты, журналисты из стран Большой Евразии. В их числе министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца, министр здравоохранения России Михаил Мурашко, президент Фонда международного сотрудничества, экс-премьер Италии Романо Проди, многие другие.

Традиционно в работе форума примет участие Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота. В преддверии события обозреватель "СОЮЗа" поинтересовался у Григория Алексеевича, почему, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, форум все же решено провести в том числе в очном формате; что планируют обсудить на нем ведущие эксперты?

"Форум в Вероне в этом году собирается в тринадцатый раз,- сказал Госсекретарь. - Решение о его проведении, несмотря на поразившую мир пандемию, было принято в первую очередь потому, что выработка коллективных действий для противостояния структурному экономическому кризису не терпит промедления. Евразийский экономический форум вообще стал уникальной площадкой, которая работает, несмотря ни на какие санкции, конфликты и чрезвычайные ситуации, возникающие в мире. Диалог проходит при любой геополитической погоде, и эта позиция Ассоциации "Познаем Евразию" заслуживает высокой оценки.

В этом году будет широко использоваться формат онлайн, организаторы также прилагают большие усилия для обеспечения безопасности и защиты здоровья тех участников, которые намерены приехать в Верону. Такова новая реальность, которую мы как раз и намерены обсуждать. Географические границы, а они заявлены в контексте глобальной экономики от Атлантики до Владивостока, в значительной степени совпадают с протяженностью Союзного государства. По этому уже можно судить о том, насколько важно представителям нашего интеграционного объединения обсудить с экспертным сообществом действия в кризисной ситуации, возможности минимизации ее влияния, пути совместного движения вперед. На прошлом форуме мы представили собравшимся идею высокоскоростной магистрали, в этом году будем обсуждать пандемию, ее влияние на экономику и как с этим бороться".

Программа форума в Вероне рассчитана на два дня. Запланирована работа восьми сессий. Кроме того, специальная сессия будет посвящена будущему нефтяной промышленности. Участники дискуссии обсудят самый широкий круг вопросов: от восстановления экономики после пандемии до нового геополитического и социально-экономического порядка.

Новой темой станет генетика и исследования генома. Еще одним нововведением форума станет сессия, посвященная преодолению социального неравенства. Запланирована и сессия, посвященная глобальной трансформации системы здравоохранения в эпоху COVID-19.

Организаторы готовят обширную культурную программу, которая пройдет в преддверии форума. Мероприятия будут посвящены 75-й годовщине Великой Победы и окончанию Второй мировой войны. Так, в городке Калдиеро недалеко от Вероны пройдет Ассамблея, посвященная памяти советского партизана Владимира Тулиско (подпольное имя Вилли): вместе с итальянскими партизанами он сражался с фашистами и погиб 25 апреля 1945 года, в день освобождения Италии от немецкой оккупации. Планируется перезахоронение останков героя и открытие ему памятника, созданного в содружестве итальянского скульптора Маттео Каваиони с молодым мастером из России Надеждой Голышевой. В акции примут участие официальные лица и представители ветеранских объединений ряда стран Европы. Для детей будет издана иллюстрированная история партизана Вилли, созданная художницей Нивес Манара.

На центральной площади Вероны планируется организовать фотовыставку, посвященную истории освобождения европейских столиц. Совместно с киностудией "Мосфильм" будет проведена ретроспектива фильмов о войне.

Состоится научная конференция российских, итальянских и европейских историков по теме 75-летия Победы. Кульминацией программы станет концерт "Песни нашей Победы" в исполнении известного российского коллектива "Хор Турецкого".

КСТАТИ

Изначально, 13 лет назад, экономический форум в Вероне был исключительно российско-итальянским. Григорий Рапота принимал в нем участие еще будучи Полномочным представителем президента России в Приволжском федеральном округе. В 2012 году форум получил название "Евразийский экономический форум". В первых форумах участвовало около 150 человек, в прошлом же году форум собрал на своей площадке около 1,5 тысячи человек, представляющих компании и организации из 41 страны со всех континентов.