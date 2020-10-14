Хет-трик Неймара помог Бразилии обыграть Перу в отборе к ЧМ-2022

Сборная Бразилии в отборочном матче ЧМ-2022 переиграла Перу - 4:2. Хет-трик оформил Неймар, обошедший Роналдо по голам за национальную команду.

Во втором матче отборочного турнира ЧМ-2022 Бразилия в гостях встречалась с командой Перу. Матч оказался богатым на события. Андре Каррильо вывел перуанцев вперед уже в самом дебюте встречи. Однако гости заработали пенальти, который реализовал Неймар.

Во втором тайме Ренато Тапиа снова вывел хозяев вперед, но вскоре Ришарлисон восстановил равенство в счете. А под занавес встречи Неймар с пенальти вывел бразильцев в лидеры, а в компенсированное время он оформил хет-трик, отличившись с игры. Стоит отметить, что перуанцы в финале встречи остались вдевятером после удалений Карлоса Каседы и Карлоса Самбрано.

Неймар довел счет голов за сборную до 64, обойдя Роналдо, в активе которого 62 точных удара. После двух туров у бразильцев шесть очков.