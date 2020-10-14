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14.10.2020 13:29

ИИС от "Сбер Управление Активами" - самое популярное готовое решение на российском рынке

По данным Московской биржи, на 1 октября 2020 года частные инвесторы открыли в управляющих компаниях более 320 тыс. индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). Наибольшим спросом среди россиян пользуется ИИС от "Сбер Управление Активами" - 204,4 тыс. Таким образом, более 60% всех клиентов, открывших ИИС в управляющих компаниях, сделали свой выбор в пользу компании Сбера.

Василий Илларионов, исполнительный директор дивизиона "Инвестиции и накопления" Сбербанка:

"ИИС от управляющей компании обладает понятными преимуществами для клиента. Во-первых, это готовое решение, которое работает по принципу "вложил и забыл". Во-вторых - гарантированный налоговый вычет, который не зависит от колебаний фондовых рынков. В-третьих, стратегия вкладывает в широкий набор ценных бумаг с высоким качеством эмитентов и ограничивает риски. А открыть ИИС можно в Сбербанк Онлайн - всего за несколько кликов и к тому же на 1% дешевле, чем в офисе".

Сегодня ИИС - один из самых востребованных инвестиционных инструментов. Так, за год количество открытых в "Сбер Управление Активами" ИИС практически удвоилось - с 106,7 тыс. (на 1 октября 2019 года) до 204,4 тыс. (на 1 октября 2020-го). Общий объем средств на ИИС в "Сбер Управление Активами" превысил 57 млрд рублей.

Наибольшей популярностью среди клиентов пользуется стратегия для ИИС "Накопительная". Она вкладывает средства в государственные облигации, а также облигации крупнейших российских компаний. Вложения в облигации производятся путем приобретения паев фондов под управлением "Сбер Управление Активами". Открыть ИИС с доверительным управлением можно в Сбербанк Онлайн или в одном из отделений Сбербанка по всей России.

ИИС - это специальный счет для вложений в ценные бумаги, который дает возможность получить доход и вернуть налоги до 52 тыс. рублей в год. В "Сбер Управление Активами" это готовое инвестиционное решение, подготовленное профессиональными финансистами для тех, у кого нет возможности или опыта, чтобы самостоятельно совершать операции на фондовом рынке.

Материал предоставлен АО "Сбербанк Управление Активами"

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