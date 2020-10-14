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14.10.2020 12:22
Рубрика: Общество

Институт иммунологии ФМБА разработал лекарство, разрушающее COVID-19

Текст: Ирина Невинная
Федеральное медико-биологическое агентства (ФМБА) России запатентовало противовирусный лекарственный препарат, предназначенный для лечения COVID-19. Об этом сообщили сегодня в ФМБА.

О том, что такие работы идут в Институте иммунологии ФМБА, глава агентства Вероника Скворцова сообщала еще в марте.

Фото: РИА Новости
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Лекарство создано на основе механизма РНК-интерференции - технологии, за разработку которой ее создатели получили Нобелевскую премию. Препарат обладает прямой противовирусной активностью в отношении нового коронавируса SARS-CoV-2, утверждают в ФМБА.

Он представляет собой комбинацию синтетических микро-РНК (миРНК), специфически связывающихся с геномной РНК коронавируса SARS-CoV-2 по принципу комплементарности. В результате подавляется репликация коронавируса SARS-CoV-2 (то есть, проще говоря, он теряет способность к размножению). Лекарство, по сути, разрушает геном вируса, специфически выключает его активность и убивает, а не только влияет на симптомы заболевания.

"В качестве основного критерия, установленного ФМБА России в государственном задании на разработку, является достижение противовирусной активности препарата на уровне не ниже существующих препаратов с доказанной эффективностью, но при отсутствии общетоксических эффектов", - пояснили в ведомстве.

К настоящему моменту завершена серия доклинических исследований, подтвердивших прямое противовирусное действие нового препарата как в культуре клеток, так и с использованием модели лабораторных животных. При экспериментальном моделировании инфекции SARS-CoV-2 у сирийских хомячков, проведенном в 48-м Институте микробиологии Министерства обороны, было доказано мощное противовирусное действие препарата - вирус, находящийся в легких животных, эффективно подавлялся. При этом не наблюдалось токсических влияний препарата.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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"Полученные результаты доклинических исследований демонстрируют высокую специфичность противовирусной активности разработанного инновационного генно-инженерного препарата при его безопасности и отсутствии токсического действия. Важной задачей сейчас является организация клинических исследований нового препарата. Для получения разрешения на их проведение ФМБА России обратится в Министерство здравоохранения РФ. В перспективе предусмотрены две формы введения препарата - интраназальная (капли в нос) - для постконтактной профилактики новой коронавирусной инфекции, и ингаляционная - для лечения инфицированных", - заявила руководитель ФМБА России Вероника Скворцова.

Общество Здоровье Правительство Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России) Пандемия коронавируса COVID-19

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