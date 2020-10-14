Как минские добровольцы участвуют в испытаниях российской вакцины от коронавируса

Клинические испытания вакцины, разработанной учеными НИЦЭМ имени Николая Гамалеи, стартовали в Беларуси две недели назад. За это время желающих первыми испробовать на себе действие "Спутника-V" набралось более четырех тысяч. И заявки от добровольцев продолжают поступать.

Ни пациент, ни врач не будут знать, какой именно препарат получит пациент - вакцину или плацебо. Юрий Мозолевский

О том, что белорусы будут участвовать в научном эксперименте, договорились президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко. После того как действие препарата будет изучено, вакцину станут применять массово. Как проходят исследования, узнала наш корреспондент.

Вероника Валентиновна работает учителем истории в школе Минска. Когда услышала о том, что начались испытания вакцины от COVID-19, не раздумывая, решила записаться в добровольцы. Позвонила в поликлинику, прошла обследование.

После того как выяснилось, что противопоказаний к введению вакцины нет, учительницу пригласили на прием.

- В любом деле кто-то должен быть первым, - говорит она с улыбкой. - А я, как наставник, обязана "сеять разумное, доброе, вечное". Тем более не стоит забывать и о главном принципе педагогики - учить детей на личном примере.

Пока Вероника подписывает договор, заместитель главврача по оргмедработе 14-й центральной районной поликлиники Партизанского района Минска Захар Кулаковский рассказывает, что мотивы к участию в исследовании самые разные. Кто-то хочет помочь науке, кто-то идет на эксперимент, чтобы защититься от вируса.

- Препарат протестируют в восьми медучреждениях страны, в том числе в шести поликлиниках Минска, - говорит Захар Кулаковский. - Все они после регистрации "Спутника V" получили статус исследовательских центров. Стать добровольцем могут мужчины и женщины от 18 до 60 лет, которые подходят по состоянию здоровья.

Захар Кулаковский отмечает важный нюанс: ни живой, ни убитый коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, при получении вакцины не использовался и в состав не входит. Поэтому ни введенный препарат, ни вырабатываемый в ответ белок не способны вызвать у человека это заболевание.

Договор подписан - можно готовиться к вакцинированию. Вероника Валентиновна не скрывает, что немного волнуется.

- Как и перед любым уколом, немного страшно, - признается она по пути в процедурный.

Пациентку приглашают в кабинет для вакцинации. Медсестра наполняет шприц и легким движением руки делает укол. Вероника прижимает место "комариного укуса" обычной ваткой. Вот и вся процедура.

Исследование является двойным слепым. Это означает, что ни пациент, ни врач не будут знать, какой именно препарат получит пациент - вакцину или плацебо. Внешне они ничем не отличаются. Тем не менее в случае проявления проблем со здоровьем врач-исследователь имеет возможность выяснить, какой именно препарат был введен, чтобы принять необходимые меры.

Введение вакцины или плацебо проходит в два этапа: на первом вводится первый компонент. Второй компонент - на 21-й день. Компоненты отличаются входящими в состав активными веществами. Это сделано для усиления иммунной защиты организма.

На следующий день после введения вакцины предстоит осмотр у терапевта, либо с врачом можно просто созвониться. Пациент ведет специальный дневник, в котором записывает все изменения своего самочувствия. Несколько ограничений - первое время стоит воздержаться от прививки от гриппа. Ранку нельзя мочить и чесать.

- Полчаса после введения вакцины человек находится под наблюдением, а потом - обычная жизнь, ничего особенного, - говорит доктор. - Все обследования проводятся до вакцинации. Мы проверяем добровольца на наличие ВИЧ-инфекции, гепатитов, сифилиса. Исследуем, употребляет ли человек наркотики и алкоголь. Берем мазок на коронавирус и кровь на антитела к COVID-19. Женщинам - тест на беременность. После этого осмотр терапевта и последующая вакцинация. Через три недели - повторная ревакцинация.

Пациент видится с врачом на 42-й день после введения вакцины, на 90-й, 120-й и 180-й. После этого кровь человека, прошедшего вакцинацию, замораживается и отправляется на анализ, чтобы проверить наличие антител к коронавирусу.

Во время клинических испытаний белорусские и российские врачи будут изучать состояние пациентов после введения тестируемого препарата. На основании исследований сделают заключение о безопасности вакцины.

прямая речь

Дмитрий Пиневич, и.о. министра здравоохранения Беларуси:

- Несмотря на то что эффект от вакцины доказан клинически, препарат мы будем оценивать с точки зрения возникновения побочных эффектов. По данным отчетов, литературы и нашего тесного взаимодействия с российской стороной, побочных действий не зафиксировано. Но мы хотели бы в этом убедиться сами. Для вакцинации будут отобраны 100 человек. Лекарственный препарат введут только 75 пациентам, остальным 25 - плацебо. Планируется, что после исследований Беларусь первой получит российскую вакцину от коронавируса.