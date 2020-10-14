Как российский бизнесмен стал казахстанским миллиардером

Россия дала миру множество великих ученых, писателей, художников, врачей, а в наше время - еще и немало успешных предпринимателей. Свой бизнес они ведут по всему миру, но отрадно то, что об истоках, поспособствовавших развитию их делового таланта, эти незаурядные личности не забывают. О таком, стартовавшем в большом бизнесе в нашей стране человеке, например, недавно рассказало одно из ведущих мировых агентств деловой информации.

Речь идет о новом постсоветском финансовом магнате, 32-летнем миллиардере Тимуре Турлове. Кстати, его судьба в чем-то схожа с судьбой узбекского правителя Бабура, основателя империи Великих Моголов. Он отправился на юг, завоевывать Индию, и преуспел в этом. Турлов же несколько лет назад покинул родную Москву и тоже "ушел" на юг, где создал свою финансовую империю. Сейчас он в основном живет в Казахстане, воспитывает пятерых детей и все свободное время проводит со своей семьей. Ведет активный образ жизни: велосипед, яхты под парусом…

Как ему удается совмещать это с успешным бизнесом - так он человек молодой, энергичный, всесторонне развитый. Важен и тот в его биографии факт, что Казахстан стал для Тимура Турлова не только вторым домом, но и платформой для успеха. Впрочем, про Россию бизнесмен не забывает и всякий раз подчеркивает, что Россия для него - родина, страна с особым духом интернационализма.

К слову, корни-то у Турлова как раз из Казахстана, его предки жили там. Но сам он родился и вырос в Москве. К успеху шел постепенно. Поначалу работал трейдером в американской компании World Capital Investments, набираясь опыта, а сменив еще несколько мест трудовой деятельности, создал свой бизнес. Рынок в России является довольно конкурентным, отвоевать место на нем не просто. Турлов обратил внимание на рынок Казахстана и зашел на него. В 2012 году он купил там компанию с брокерской лицензией и переименовал ее во Freedom Finance.

Закон деловой жизни: либо бизнес крепнет, расширяется, либо его теснят конкуренты, поглощают. Спустя несколько лет Турлов приобрел компанию "Асыл Инвест" - в то время это был один из крупнейших брокеров Казахстана. В отличие от многих других игроков, ставку он сделал на агрессивное привлечение розничных инвесторов, предложив им покупать ценные бумаги американских компаний. Тактика сработала, дела пошли в гору, и сегодня Freedom российского бизнесмена - это лидер казахстанского рынка.

Компания лидирует в рейтингах Казахстанской фондовой биржи по активности в сегментах "долевые ценные бумаги" и "долговые ценные бумаги". К слову, в одном из прошлых интервью Турлов подчеркнул, что две трети сделок на местной бирже делают клиенты именно его корпорации, а доля ее рынка почти достигла 60%.

Однако это был всего лишь шаг на пути в мировую финансовую элиту. Дело в том, что фондовый рынок в Казахстане невелик. Суммарная капитализация 7-и крупнейших публичных компаний этой страны немногим превышает $10 млрд. А общая капитализация ее фондового рынка на текущий момент составляет около $40 млрд. Это сопоставимо с уровнем Греции или Египта.

Хочешь в элиту - расширяйся. Турлов так и поступил. Он начал приобретать в России и Казахстане банки и брокерские компании с лицензиями. Примечательно, что сделками руководил из своей штаб-квартиры в Алматы, откуда постепенно и выстроил международную империю. Ежедневно из этого офиса рассылаются приказы и ценные указания в дочерние компании и филиалы в Казахстане, России, Германии, Украине, Кыргызстане, Узбекистане и Кипре.

Судя по аналитическим отчетам, бизнес Турлова в этих странах тоже идет неплохо. К примеру, российский Freedom Finance уже вошел в десятку крупнейших брокерских компаний РФ, укрепив свои позиции покупкой старейшего российского брокера "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент". А осенью 2019 года ценные бумаги Freedom были допущены к торгам на одной из крупнейших бирж мира - нью-йоркской NASDAQ. Произошло это впервые в истории российских инвестиционных компаний, да еще и в условиях санкций, введенных против России!

Вероятно, свою роль здесь сыграли несколько факторов. С одной стороны, Турлов - бизнесмен российский. Однако головной офис Freedom Holding Corp зарегистрирован в Неваде (США), а сама компания, по сути, - казахстанская. Российский рынок дает Freedom 55% выручки, а рынок Казахстана - 40%. Но если учесть, что экономика этой страны в 10 раз меньше российской, то можно сказать, что на азиатском рынке Турлов действует в 8 раз успешнее, чем на отечественном.

Да и на официальном сайте компании в разделе "Контакты" указан казахстанский офис, расположенный в одном из самых престижных бизнес-центров Алматы. Впрочем, бизнесмен явно имеет планы, связанные с дальнейшим покорением российского рынка и рынков других стран.

"Мы понимаем, что на рынке будет консолидация, и, возможно, мы постараемся в этом участвовать, - сказал Тимур Турлов в недавнем интервью одному из ведущих мировых агентств. - Я надеюсь, что мы сможем точно и эффективно расширить нашу географию".