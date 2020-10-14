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Сергей Дядченко, член правления Саратовского отделения Союза архитекторов России:
Чтобы небоскребы не превращались в человейники, на их крышах оборудовали бассейны, сады и специальные площадки для отдыха. Фото: Татьяна Андреева

- На мой взгляд, пугает современного жителя города не само по себе высотное строительство, а то, что получило название "человейники".

Фото: iStock
Строителям арендного жилья могут предоставить льготы

Высотное здание хорошо в виде башни, объекта, который используется как ориентир, символ и знак в городском пространстве. Многофункциональное. И в силу этого притягательное место для горожан.

А вот когда высотка превращается в бесконечную стену, когда это очень плотная не сомасштабная человеку застройка, в которой он теряется, это ведет к отрицанию.

В последние годы в нашей стране достаточно активно идет дискуссия на эту тему. ДОМ.РФ провел ряд конкурсов среди архитекторов, чтобы понять, какова должна быть современная жилая застройка в российских городах. Результат этих конкурсов показал, что есть огромные резервы, прежде всего архитектурные, связанные с возможностью повышения качества городской среды.

Высотное здание хорошо, когда оно в виде башни, объекта, который используется как ориентир, символ

Сейчас ставится задача формирования города с развитой системой обслуживания, непосредственно приближенной к месту проживания. Это жилые комплексы, где 15-20 процентов площадей, в основном на нижних этажах, занято торговлей, общественным питанием, любым городским ретейлом. Получается компактный город, который не разрастается излишне и дает ощущение комфортного проживания.

В нацпроекте планируется увеличить долю строительства частных домов

В Саратове сложилась достаточно непростая ситуация, поскольку примеров таких жилых комплексов практически нет. Мне кажется, в первую очередь необходимо говорить о том, что в городе не достигнуто понимание в полной мере между властями и застройщиками, не урегулирована нормативная база. В 1990-2000-е годы нормативная база была достаточно расплывчатой, слабой, и застройщики побеждали. Мы видим примеры, когда новые здания построены так, что они грубо вторгаются в историческую среду. И наоборот, сейчас мы попадаем в ситуацию, когда доминируют запретительные нормативно-правовые меры, которые существенно сужают возможности застройщиков.

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