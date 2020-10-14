Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Есть города, которым высотные здания крайне необходимы. А есть такие, где они просто противопоказаны. Таково мнение специалистов, которые участвовали в Совете экспертов "РГ".
Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости

Господа эксперты, так нужны вашему городу высотки?

Валентин Аникеев, членкор Российской академии архитектуры и строительных наук:

Владивостоку просто необходимы! Главная причина - у него мало территории. Город расположен на полуострове - на кончике пальцев, как говорят архитекторы.

С трех сторон омывается морем, так что расти некуда. А поскольку Владивосток стал финансовым и бизнес-центром Дальнего Востока, то должен иметь определенный формат, указывающий на некую столичность. Думаю, высотки, в которых бы размещали органы управления, могли бы указывать на это. У нас уже есть и административные высотные здания, и жилые. Они отлично смотрятся на сопках.

Фото: Из архива Владимира Линова
Эксперт рассказал, почему Петербургу не нужны высотки

Аркадий Чернецкий, первый заместитель главы Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера:

В плане развития высотного строительства я считаю Екатеринбург новаторским городом. У нас есть проекты новых небоскребов.

То есть высотка больше вопрос престижа, чем экономической выгоды?

Аркадий Чернецкий: Если говорить о жилой недвижимости, то вопрос высотности - это прежде всего экономическая выгода.

Иначе бы не строили. Первая жилая высотка была сдана в Екатеринбурге почти 15 лет назад. И уже с тех пор фоновая застройка в городе стала высотной. На дома этажностью 25+ приходится около половины площади возводимого жилья. Построены десятки многоэтажных комплексов, многие из них высотой более 100 метров.

Где в городе эти комплексы больше необходимы: на периферии или в центре?

Аркадий Чернецкий: Общественные и офисные здания, в том числе и высотные, нужны не только в центре.

Деловая жизнь должна развиваться и в отдаленных районах, чтобы сократить так называемую маятниковую миграцию. Я считаю, что на периферии нужно проектировать офисные центры, бизнес-центры, центры деловой и досуговой активности, отвечающие требованиям безопасности и комфорта.

Высотные здания позволяют очень эффективно использовать территорию города, но в то же время формируют так называемые "каменные джунгли"

Валентин Аникеев: И все-таки - в центре. В таких местах, которые принято в магаполисах называть "city".

Владивосток как место проведения Восточного экономического форума мог бы обзавестись деловым центром, в котором высотные здания были бы уместны. Он подчеркивал бы значимость. Ведь имиджевая сторона в бизнесе, тем более международном, имеет значение.

Владимир Линов, заслуженный архитектор России, член Градостроительного совета Санкт-Петербурга:

Буду категоричен. Высотные здания в Петербурге не нужны вообще! Это моя позиция, но не все члены Градостроительного совета ее разделяют.

Почему не нужны? Не вписываются в эстетику города?

Владимир Линов: Да! Эстетически высотные здания не совместимы с исторической застройкой Петербурга. И могут исказить идентичность архитектурного облика, который признан во всем мире эстетической ценностью!

В Петербурге уже есть Лахта-центр, высотка на 40 этажей на площади Конституции, а также несколько десятков жилых высоток в районах новой интенсивной застройки. Но высотки и массовая застройка ими наносит вред здоровью и социальным отношениям жителей.

Но экономически это выгодно.

Владимир Линов: Экономически такие здания целесообразны при дефиците земельных участков в деловых центрах городов. Они позволяют получать доход от сдачи в аренду деловых площадей в местах наибольшего скопления людей.

А в Петербурге много пустующих или слабо используемых участков и в историческом центре, и вокруг него, на старых промышленных территориях.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Почему в Новосибирске нет ни одного небоскреба

Зоя Рюрикова, председатель правления Нижегородского отделения Союза архитекторов России:

У Нижнего Новгорода тоже есть свое историческое лицо. И не стоит гнаться за Москвой. Делать ставку на дома выше 75 метров, когда есть куда расти вширь. Тем более что многоэтажная жилая застройка быстро деградирует.

Это становится понятно, когда войдешь в подъезд дома, построенного в 1980-х годах. Нужно искать новые типы особенно социального жилья, понимая, как оно будет жить во времени.

В остальном - у каждого города свой путь. Можно восклицать: "Вау!", глядя на небоскребы в Китае или в Дубае. И наслаждаться соразмерностью и пониманием ценности масштаба, превалирующих в исторических городах Европы.

Сергей Дядченко, член правления Саратовского отделения Союза архитекторов России:

Согласен, однозначного ответа нет. Есть обстоятельства, когда высотки определенно нужны. Они задают определенный ориентир в городе, формируют силуэт. Высотка интересна с точки зрения раскрытия окружающего пространства изнутри объекта - видом из окна. Кроме того, высотное жилье, как уже говорилось, дает экономию, потому что оно занимает меньше земли, чем обычное.

В мире есть примеры городов, которые построены под одну высоту, Париж, допустим. Есть города, которые характеризуются разновысотной, в том числе высотной застройкой.

Александр Ложкин, главный архитектор Новосибирска:

Застройка должна быть разнообразной. Если появится интересный проект небоскреба, он сможет сделать город привлекательнее. Но и зацикливаться на этом не стоит. Нужно понимать, что строительство высоток - это обычно все-таки в первую очередь вопрос престижа. Еще в средневековой Италии богатейшие купцы старались построить башню повыше. Но руководствуясь этими соображениями можно получить лишь очередной замороженный проект.

Сейчас читают

Экономика
13.10.2020

Расходы на расселение аварийных домов могут сократить на 10%

RG.RU

На обсуждении проекта бюджета на следующий год в Общественной палате РФ был поднят вопрос о недопустимости сокращения расходов на расселение аварийных домов. Предполагается секвестировать эти расходы на 10%

Коммерческая недвижимость
09.10.2020

Спрос на офисы в Москве упал до уровня 2006 года

Спрос на офисы в Москве упал до уровня 2006 года

Объем сделок по купле-продаже и аренде офисов в Москве за квартал упал в 2,5 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Собственники площадей на окраине города начали снижать ставки

Жилая недвижимость
08.10.2020

Минстрой повысил официальные цены на жилье в 40 регионах

Минстрой повысил официальные цены на жилье в 40 регионах

Минстрой повысил "официальную" цену квадратного метра жилья почти в половине регионов. Утвержденные показатели стоимости "квадрата" общей площади на IV квартал публикует "РГ". Они используются при расчете социальных выплат на приобретение жилья