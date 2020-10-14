Есть города, которым высотные здания крайне необходимы. А есть такие, где они просто противопоказаны. Таково мнение специалистов, которые участвовали в Совете экспертов "РГ".

Господа эксперты, так нужны вашему городу высотки?

Валентин Аникеев, членкор Российской академии архитектуры и строительных наук:

Владивостоку просто необходимы! Главная причина - у него мало территории. Город расположен на полуострове - на кончике пальцев, как говорят архитекторы.

С трех сторон омывается морем, так что расти некуда. А поскольку Владивосток стал финансовым и бизнес-центром Дальнего Востока, то должен иметь определенный формат, указывающий на некую столичность. Думаю, высотки, в которых бы размещали органы управления, могли бы указывать на это. У нас уже есть и административные высотные здания, и жилые. Они отлично смотрятся на сопках.

Аркадий Чернецкий, первый заместитель главы Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера:

В плане развития высотного строительства я считаю Екатеринбург новаторским городом. У нас есть проекты новых небоскребов.

То есть высотка больше вопрос престижа, чем экономической выгоды?

Аркадий Чернецкий: Если говорить о жилой недвижимости, то вопрос высотности - это прежде всего экономическая выгода.

Иначе бы не строили. Первая жилая высотка была сдана в Екатеринбурге почти 15 лет назад. И уже с тех пор фоновая застройка в городе стала высотной. На дома этажностью 25+ приходится около половины площади возводимого жилья. Построены десятки многоэтажных комплексов, многие из них высотой более 100 метров.

Где в городе эти комплексы больше необходимы: на периферии или в центре?

Аркадий Чернецкий: Общественные и офисные здания, в том числе и высотные, нужны не только в центре.

Деловая жизнь должна развиваться и в отдаленных районах, чтобы сократить так называемую маятниковую миграцию. Я считаю, что на периферии нужно проектировать офисные центры, бизнес-центры, центры деловой и досуговой активности, отвечающие требованиям безопасности и комфорта.

Высотные здания позволяют очень эффективно использовать территорию города, но в то же время формируют так называемые "каменные джунгли"

Валентин Аникеев: И все-таки - в центре. В таких местах, которые принято в магаполисах называть "city".

Владивосток как место проведения Восточного экономического форума мог бы обзавестись деловым центром, в котором высотные здания были бы уместны. Он подчеркивал бы значимость. Ведь имиджевая сторона в бизнесе, тем более международном, имеет значение.

Владимир Линов, заслуженный архитектор России, член Градостроительного совета Санкт-Петербурга:

Буду категоричен. Высотные здания в Петербурге не нужны вообще! Это моя позиция, но не все члены Градостроительного совета ее разделяют.

Почему не нужны? Не вписываются в эстетику города?

Владимир Линов: Да! Эстетически высотные здания не совместимы с исторической застройкой Петербурга. И могут исказить идентичность архитектурного облика, который признан во всем мире эстетической ценностью!

В Петербурге уже есть Лахта-центр, высотка на 40 этажей на площади Конституции, а также несколько десятков жилых высоток в районах новой интенсивной застройки. Но высотки и массовая застройка ими наносит вред здоровью и социальным отношениям жителей.

Но экономически это выгодно.

Владимир Линов: Экономически такие здания целесообразны при дефиците земельных участков в деловых центрах городов. Они позволяют получать доход от сдачи в аренду деловых площадей в местах наибольшего скопления людей.

А в Петербурге много пустующих или слабо используемых участков и в историческом центре, и вокруг него, на старых промышленных территориях.

Зоя Рюрикова, председатель правления Нижегородского отделения Союза архитекторов России:

У Нижнего Новгорода тоже есть свое историческое лицо. И не стоит гнаться за Москвой. Делать ставку на дома выше 75 метров, когда есть куда расти вширь. Тем более что многоэтажная жилая застройка быстро деградирует.

Это становится понятно, когда войдешь в подъезд дома, построенного в 1980-х годах. Нужно искать новые типы особенно социального жилья, понимая, как оно будет жить во времени.

В остальном - у каждого города свой путь. Можно восклицать: "Вау!", глядя на небоскребы в Китае или в Дубае. И наслаждаться соразмерностью и пониманием ценности масштаба, превалирующих в исторических городах Европы.

Сергей Дядченко, член правления Саратовского отделения Союза архитекторов России:

Согласен, однозначного ответа нет. Есть обстоятельства, когда высотки определенно нужны. Они задают определенный ориентир в городе, формируют силуэт. Высотка интересна с точки зрения раскрытия окружающего пространства изнутри объекта - видом из окна. Кроме того, высотное жилье, как уже говорилось, дает экономию, потому что оно занимает меньше земли, чем обычное.

В мире есть примеры городов, которые построены под одну высоту, Париж, допустим. Есть города, которые характеризуются разновысотной, в том числе высотной застройкой.

Александр Ложкин, главный архитектор Новосибирска:

Застройка должна быть разнообразной. Если появится интересный проект небоскреба, он сможет сделать город привлекательнее. Но и зацикливаться на этом не стоит. Нужно понимать, что строительство высоток - это обычно все-таки в первую очередь вопрос престижа. Еще в средневековой Италии богатейшие купцы старались построить башню повыше. Но руководствуясь этими соображениями можно получить лишь очередной замороженный проект.