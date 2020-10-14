Карантин из-за коронавируса ввели в 103 школах в 36 регионах России

По последним данным министерства просвещения, в России только 0,26% от всех школ закрыты из-за COVID-19. Карантинные меры сохраняются в 103 общеобразовательных учреждениях в 36 регионах страны, сообщает пресс-служба ведомства.

При этом есть семь регионов, в которых в школах ранее вводился карантин, но теперь они из него уже вышли. К примеру, во вторник на карантин закрылись 15 учебных заведений по стране. В то же время 14 школ открылись и вернулись к нормальной работе.

Также в Минпросвещения посчитали процент классов, закрытых в связи с COVID-19. Он оказался на уровне 0,77% от общего числа по стране.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов призвал регионы усилить меры профилактики коронавируса.

"Прошу региональные министерства усилить не только контроль за ситуацией, но и пропаганду необходимых мер, которые позволяют защитить здоровье и сохранять образовательный процесс в очном формате, - подчеркнул Кравцов. - Нужно сконцентрироваться на соблюдении правил гигиены, на необходимых мерах внутри школ. Всем эти меры прекрасно известны".

По его словам, есть решения отдельных регионов по плановому переносу каникул. Есть школы, которые закрыли занятия непосредственно в зданиях и перевели учащихся на домашнее обучение с дистанционными технологиями. "Там, где это происходит, есть все наработки, которые позволяют выстроить процесс обучения дома", - отметил министр.