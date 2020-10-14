Кинофестиваль "Лістапад" пройдет под слоганом "Магия образа"

Обращенный к уникальной природе кино, пояснили они, популярный праздник национального экранного искусства пройдет под слоганом "Магия образа", а в основу визуальной концепции этого года заложена дань уважения легендарному белорусскому фильму, который отмечает свое 55-летие.

Стилизованный под увлекательную средневековую балладу, фильм воспевает свободу и патриотизм, героизм и волю, превращая сказку в кино на все времена. А музыка Олега Каравайчука придала сказочной мистерии интеллектуальную чувственность, утверждают киноманы.

Что же касается слогана фестиваля, то по единодушному мнению критиков, он лишний раз подчеркивает, что кино - это таинство и магический процесс, которое способно раскрыть мир "во всей его полноте, сложности и богатстве". Изображение, искусно построенная мизансцена, сочетания цвета и тени завораживают, поясняют нюансы сюжета и служат главными ключами к смыслам и идеям экранных историй", - отметили организаторы.

Правда, уточняет агентство, в связи неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в мире для зарубежных членов жюри и представителей медиа дирекция форума проведет "Лістапад" в онлайн-формате. Показы для зрителей пройдут в кинотеатрах, где будет обеспечена социальная дистанция и все необходимые меры предосторожности.

Однако, несмотря на то что фестиваль создается в непростых для всей киноиндустрии условиях, торжество силы киноискусства в этот момент может стать панацеей от многих невзгод. Словом, "жизнь не стоит на месте. Именно поэтому формат фестиваля в этом году будет отличаться от всех предыдущих", - констатировали его организаторы.

Как уже информировал "СОЮЗ", "Лістапад" аккредитован международной федерацией ассоциаций кинопродюсеров как конкурсный фестиваль фильмов, созданных в странах СНГ и Балтии, Центральной и Юго-Восточной Азии, Восточной и Центральной Европе и на Кубе.

А его учредителями традиционно выступают Министерство культуры РБ и исполнительная власть белорусской столицы.