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14.10.2020 16:33
Рубрика: Власть

Комитет ГД поддержал поправки президента о прекращении полномочий судей

Текст: Татьяна Замахина
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал законопроект о новых полномочиях президента по прекращению полномочий отдельных категорий судей. Поправки были ранее внесены в пакете законопроектов, которые развивают нормы обновленной Конституции.
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

О решении журналистам рассказал глава комитета, официальный представитель президента при рассмотрении данных законопроектов в парламенте Павел Крашенинников.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
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Согласно одобренным изменениям, президент вносит представление о прекращении полномочий судьи, затем Совфед принимает решение. Это касается судей Конституционного Суда, Верховного Суда, кассационных и апелляционных судов (в том числе военных), Суда по интеллектуальным правам, включая председателей этих судов и их заместителей.

Такая процедура предусмотрена в случае совершения судьями поступка, порочащего честь и достоинство судьи, а также в иных случаях, свидетельствующих о невозможности осуществления судьей своих полномочий. Законопроектами закрепляется перечень таких оснований, предоставляющих президенту право инициировать указанную процедуру.

Среди оснований - совершение поступка, порочащего честь и достоинство судьи, а также несоблюдение требований, ограничений и запретов, установленных законом "О противодействии коррупции". В этом списке - прекращение российского гражданства, приобретение гражданства иностранного государства либо получение вида на жительство в нем и т.п. Сюда же относится нарушение судьей, его супругом (супругой) и несовершеннолетними детьми запрета иметь счета, хранить деньги и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами России; владеть или пользоваться иностранными финансовыми инструментами. Наконец, в перечне оснований - занятие деятельностью, не совместимой с должностью судьи.

- При этом по другим основаниям (к примеру, ненадлежащее исполнение обязанностей), а также в отношении других категорий судей (мировые судьи, судьи районных, областных судов) сохраняется действующий порядок прекращения полномочий, - подчеркнул Павел Крашенинников.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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Будет дана возможность обжалования соответствующих решений Совета Федерации в Дисциплинарной коллегии Верховного Суда.

Глава комитета подчеркнул, что принятие законопроектов будет способствовать обеспечению большей прозрачности судебной деятельности, повышению эффективности осуществления судопроизводства в целом, а также росту авторитета судебной власти.

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