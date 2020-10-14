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14.10.2020 02:00
Рубрика: Общество

Кому принадлежат уникальные 13% территории России

Текст: Алексей Дуэль
Сегодня в стране отмечают День работников заповедного дела России. Дата выбрана достаточно случайно - просто именно в этот день в октябре 1999 года директора заповедников и нацпарков России на проходившем во Владивостоке совещании заметили, что особо охраняемые природные территории существуют в России с 1917 года - Баргузинский заповедник успели основать еще при царе, до февральской революции, - а профессионального праздника людей, для которых сохранение природы стало делом жизни, нет. И оперативно исправили эту несправедливость.

Сегодня территории нацпарков и заповедников охватывают 13% территории России. В населенных пунктах в границах охранных зон живут полтора миллиона человек. По данным Минприроды, благополучие всех этих мест обеспечивает 12 тысяч человек, из них 4 тысячи федеральных инспекторов.

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"У нас в прошлом году 8 млн человек посетили национальные парки и заповедники, это достаточно большая цифра, - сказала замглавы Минприроды Елена Панова. - Люди, которые трудятся в заповедниках, проводят огромную работу, чтобы все это сохранить, требуется и огромный труд, и огромная ответственность".

Число работников заповедной системы, погибших при выполнении профессионального долга, в том числе от рук браконьеров, приближается к шести десяткам, заметили в Минприроды.

Национальный проект "Экология" предполагает, что к 2024 году появятся как минимум 24 новые особо охраняемые природные территории федерального значения. В 2017 году, принятом за базу, таких было 211. А должно стать минимум 235. Отведенная им площадь за тот же период увеличится минимум на 5 млн га, а турпоток удвоится относительно базового уровня. Так что забот и хлопот у работников заповедного дела в ближайшие годы только прибавиться.

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"Работники заповедного дела - это профессионалы люди, которые сохраняют энтузиазм и любовь к природе несмотря на сложности профессии, далеко не всегда такой мирной, какой кажется на первый взгляд, - отметил директор WWF России Дмитрий Горшков. - На примере этого года мы видим, что вопросы охраны природы выходят на первый план и значение заповедного дела растет. Надеюсь, что все больше людей в России начнет ценить эту профессию, а охрану природы станут считать не просто проблемой экологов, а делом каждого из нас".

Общество Природа Правительство Минприроды

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