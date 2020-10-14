Куда дальше будет двигаться курс рубля

Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, специально для "Российской газеты":

- Колебания рубля заметно уменьшились с конца прошлой недели, позволив курсу стабилизироваться. Геополитический фон не позволяет говорить, что все риски ушли, но в целом на рынках сохраняется весьма позитивный настрой. Можно даже сказать, настораживающе-позитивный.

Вновь рынки идут вверх, ведомые технологическими гигантами, как они это делали большую часть времени прошлым летом, оступившись лишь в сентябре. Нефть борется за важные психологические уровни, оставаясь вблизи 42 долларов за баррель Brent (уровни начала октября) и у 40 долларов по WTI. В обоих случаях котировки близки к средним уровням за прошедший год, что усиливает интерес к тому, как разрешится данное противостояние рыночных сил.

Слабость нефти при выглядящей нездоровой эйфории вокруг IT-сектора США опасно напоминает ситуацию, которая была в феврале этого года. Тогда вирус распространялся все ускоряющимся темпом, но на рынках отмахивались от опасений, кивая в сторону масштабных стимулов.

Сейчас инвесторы спешат оседлать вторую волну, делая упор в тех бумагах, которые показали себя лучше других в период карантина и на фоне рекордных мер поддержки. Теперь также на рынках идет расчет на пакеты поддержки. Иначе нельзя объяснить столь быстрый рост индексов при все еще неясных перспективах восстановления экономики.

В этом контексте рубль выглядит намного более адекватно оцененным, оставаясь вблизи исторических минимумов против валюты и не спеша укрепляться в ответ на позитив некоторых индексов. Но все же стоит помнить, что массивные пакеты стимулов в конце концов должны разогреть спрос на сырье.

В свете этого рубль имеет сравнительно ограниченный потенциал для краткосрочного ослабления в перспективе недель, но при этом больше шансов на развитие отскока в ближайшие дни, пока рынки не обеспокоены повторным локдауном (самоизоляцией) и считают, что знают компании-бенефициары ситуации.