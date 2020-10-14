Лавров процитировал песню Слепакова

Министру иностранных дел России Сергею Лаврову оказалось не чуждо творчество комедийного актера и барда Семена Слепакова. По крайней мере, строчку из одной его песни шеф российской дипломатии неожиданно процитировал в интервью радио Sputnik и другим СМИ.

Начинается она со слов "Америка нас не любит" - по мнению Лаврова, прокомментировавшего нынешнее состояние российско-американских отношений, Слепаков "глубоко проник в суть предмета".

Впрочем, как передает kp.ru, независимо от того, любит нас Америка или нет, Москва готова к диалогу с любым американским президентом, которого в ноябре выберут граждане США, заключил глава МИД РФ.