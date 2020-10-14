Лавров: Россия готова разместить военных наблюдателей в Карабахе

Военные наблюдатели из РФ могли бы стать частью механизма по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе. Такое решение было бы правильным. Однако последнее слово в этом вопросе остается за Ереваном и Баку. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью радиостанциям "Спутник", "Комсомольская правда" и "Говорит Москва".

По словам Лаврова, на линии соприкосновения сил вооруженного конфликта должны быть развернуты миротворцы. Однако первоочередной задачей в Москве видят отправку в регион именно военных наблюдателей - на первом этапе их было бы достаточно для контроля за перемирием.

Министр назвал и Армению, и Азербайджан стратегическими партнерами и союзниками России, которым следует немедленно возобновить между собой контакты по линии военных. И на Смоленской площади, и в Кремле считают этот канал связи эффективной мерой, которая позволит согласовать механизм верификации, который зафиксирован в декларации, принятой в Москве после 11-часовых переговоров. Однако до его реального обсуждения дело пока не дошло, передает KP.RU.

Сергей Лавров напомнил, что в последние дни он, министр обороны Сергей Шойгу и президент России Владимир Путин постоянно общались со своими визави с армянской и азербайджанской сторон.